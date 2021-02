Momirović: Auto-putem od Čačka do Požege do kraja godine

ČAČAK – Moramo i možemo da završimo deonicu autoputa Miloš Veliki od Preljine do Požege do kraja godine, izjavio je sinoć ministar građvinarstva, saobracjaja i infrastrukture Tomislav Momirović, tokom obilaska radova na tunelu Laz.

„Projektovano je da se ovaj najzahtevniji deo od Preljine do Požege sa dva tunela koji će biti najduži u Srbiji, sa jako puno mostova, da sve to bude završeno do Svetog Nikole. Mi to možemo da uradimo samo ako budemo radili svakog dana u tri smene, i mi to moramo da etabliramo tako“, rekao je Momirović.

Ministar, koji je gradilište obišao sa direktorom Javnog preduzeća „Putevi Srbije“ Zoranom Drobnjakom, istakao je da to nije moguće ostvariti ukoliko se ne bude radilo više.

„Nije dovoljno da radimo u dva smene po 10 sati. Moramo 24 sata da radimo, i to je knap da završimo do kraja godine. Mi to možemo da uradimo. Radimo sa najboljim partnerima, sa najboljim kineskim kompanijama, imamo dobre partnere u „Putevima Srbije“, radnike sa velikim iskustvom na ovom terenu, sve imamo, samo je do nas“, naglasio je Momirović.

Ministar je podsetio da su tunel Laz, čije će obe cevi biti duge po 2.800 metara, i tunel Munjino brdo u opštini Lučani, vrlo kompleksni građevinški zahvati, ali da taj posao mora biti završen na vreme.

„Mi smo došli u kontrolu druge smene, 60 ljudi radi po jednoj tunelskoj cevi, na četiri mesta se izvode radovi. Mislim da smo maksimalizovali napore i mi i naši kineski partneri, i mislim da ćemo do kraja godine pustitit saobraćaj. Ljudi će biti zaista ponosni na to što smo uradili, jer to je jedini način ako mi želimo da napravimo iskorak i za naš narod i za našu državu“, rekao je Momirović

On je naglasio da je pre desetak godina autoput Beograd-Čačak bio samo san, a sada se završava već deonica ka Požegi.

„Ova deonica je važan da bi smo mogli da nastavimo radove ka Crnoj Gori i Sarajevu. Te dve zemlje su jako važne za nas. Mi to moramo da uradimo u narednih nekoliko godina“, izjavio je ministar.

Momirović je ocenio da Srbija u ovim teškim vremenima kovid krize u Evropi prednjači u realizaciji infrastrukturnih projekata.

„Zahvalan sam gospodinu Đangu i kompaniji CRBC i gospodinu Drobnjaku, i uradićemo ovo do kraja godine“, zaključio je Momirović.

Radovi na deonici od Preljine do Požege, dugoj oko 30 kilometara, počeli su 28. jula prošle godine, a njihova procenjena vrednost je 523 miliona dolara.

Tunel Laz do sada je izgrađen u ukupnoj dužini od 1.315 metara sa obe strane, što je nešto više od četvrtine ukupne projektivane dužine.

(Tanjug)

