Momirović: Brza pruga BG-NS od februara u saobraćaju

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavo je danas da svi radovi na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad napreduju dobro i da će pruga biti puštena u komercijalnu upotrebu u februaru sledeće godine.

Momirović je zajedno sa vršiocem dužnosti generalnog direktora Infrastrukture železnice Srbije Nebojšom Šurlanom i v.d. pomoćnika ministra za železnicu Anitom Dimovski obišao radove na izgradnji nove železničke stanice u Zemunu. Ministar je istakao da će rokovi biti ispoštovani, a da će se od kraja septembra raditi testovi.

„Približavamo se samom kraju brze pruge Beograd – Novi Sad, prvog dela budućeg koridora od Beograda do Budimpešte. Mehanizacije je ključna, ušli smo u elektro radove i sigurnosne radove. Stanica napreduje dobro, kao i svih šest stanica na trasi od Beograda do Novog Sada. Kraj uvek može da se razvuče, a to ne smemo da dozvolimo“, ocenio je Momirović.

On naglašava da su u taj projekat uspeli da uključe svu srpsku inženjersku pamet i da će on, kako smatra, biti najveća zaostavština Vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, koji je taj projekat i pokrenuo.

„To će biti nešto sasvim novo u saobraćaju Srbije i uveren sam da će svi građani Srbije biti jako ponosni“, istakao je Momirović.

Ministar očekuje da će radovi na pruzi Novi Sad – Subotica krenuti u punom kapacitetu krajem septembra ili početkom oktobra.

„Već duže vreme vršimo eksproprijaciju parcela na kojoj treba da se izgradi pruga. Imamo 33 meseca da završimo taj deo pruge i mislim da sa dinamikom koju smo uspostavili u prethodnih šest do osam meseci, mi to možemo da postignemo”, rekao je Momirović.

Predstavnici izođača radova kineske kompanije Ćina Railway International (CRI) istakli su da se, zbog zgusnutih rokova, radi u tri smene, a da se, zbog vremenskih uslova, veći deo posla obavlja noću.

Oni su, takođe, naglasili da se najveći deo posla oko izgradnje pruge ne vidi, jer ga rade softverski inženjeri u Kini.

Reč je o programima Sistema signalne sigurnosti i Sistema elektronske kontrole, bez kojih brze pruge ne mogu da funkcionišu.

Direktor projekta za nadzor Deutsće Bahn, firme koja kontroliše radove na pruzi, Janko Kovljanić kaže da su radovi u proteklih deset meseci, otkako je njegova firma uključena u nadzor, značajno ubrzani u odnosu na početak.

„Saobracaj se odvija po levom koloseku od aprila meseca ove godine, a sada se planira da se pusti deo desnog koloseka koji se završava, pošto je pruga podeljena u dva segmenta. Prvi je deo od Beograda do Batajnice ima dva koloseka i on je predviđen za manje brzine. Od Batajnice do Stare Pazove postoje četiri koloseka, od kojih su dva za velike brzine, prema Novom Sadu, do 200 kilometara na sat“.

Kako je rekao, na tom delu se trenutno intenzivno radi, a posebno na drenaži stanica i ostalih delova donjeg stroja, dok su radovi na gornjem sloju realizovani 60 odsto.

Kovljanić ističe da su radovi u delu od Prokopa do Batajnice 95 odsto završeni i da očekuje vrlo brzo završne radove na puštanju desnog koloseka u saobraćaj.

„Stanične zgrade su u funkciji i one su 70 odsto završene. Imamo četiri velika nadvožnjaka na kojima se radi intenzivno i nema vanrednih zastoja u realizaciji, tako da ocekujemo da će radovi biti završeni u predviđenom vremenskom periodu, posle čega slede dinamička ispitivanja koloseka i probne vožnje, tako da bi se do kraja februara naredne godine saobraćaj trebalo potpuno normalno da se odvija”, rekao je Kovljanić.

(Tanjug)

