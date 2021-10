Momirović: Brzi vozovi u potpuno će promeniti komunikaciju

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Miomirović izjavio je danas da je teško opisati kako je Srbija prešla put od železnice, kao simbola propadanja, do prvog brzog voza koji će ići 200 km na sat.

Momirović je, govoreći na TV Prva o prvom Štadlerovom brzom vozu koji je u petak predat Srbiji, rekao da je to nešto potpuno novo u našoj železničkoj perspektivi, najbolji voz koji postoji u Evropi – „mercedes na pruzi“.

Naveo je da je to voz koji će imati 317 sedišta, dve klase, prvi u našoj zemlji koji je dostupan za osobe sa invalididtetom i koji će omogućiti da se od Beograda do Novog Sada stiže za 30 minuta.

Momirović je istakao da takve vozove ima samo 10 zemalja na svetu i dodao da i pojedine zemlje Evropske unije mogu samo da sanjaju o nečem takvom.

Ukazao je da će brzi voz potpuno promeniti komunikaciju između dva najveća grada u Srbiji i da će približiti Beograd i Novi Sad.

Momirović je naveo da se u Srbiji trenutno projektuje i gradi više od 1.200 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica i dodao da je pruga Beograd-Novi Sad deo brze pruge Beograd-Budimpešta.

Deonica do Novog Sada biće završena u februaru, a radovi do Novog Sada do Subotice počeće za mesec dana, za šta će biti potrebno 1.200.000.

Govoreći o ceni karte na relaciji Beograd – Novi Sad, koja bi trebalo da bude hiljadu dinara, Momirović je rekao da da je cena stvar poslovne politike i da će postojati paketi, tako da će oni koji budu često koristili prugu imati popuste.

„Mi ove investicije projektujemo za zemlju gde će prosečna plata biti hiljadu evra“, istakao je Momirović.

Ukazao je da je cilj da vozovi budu popunjeni i da se ide ka tome da voz bude prevozno sredstvo za srednju klasu.

Ministar je naveo da je četvoro mašinovođa koji će voziti brze vozove poslato na obuku u Švajcarsku.

(Tanjug)

