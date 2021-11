Momirovic: Do kraja godine gotova deonica Preljina-Pakovraće

PRELJINA – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović kontrolisao je danas radove na izgradnji autoputa Preljina – Požega i najavio da će deonica od Preljine do Pakovraća biti završena do kraja godine i da se onda više neće stvarati gužve na naplatnoj stanici u Preljini.

„Moramo to da uradimo do Nove godine, da se ne stvaraju gužve na naplatnoj rampi u Preljini. Ako budemo držali ovu dinamiku, u narednih mesec i po možemo da pustimo deo od Preljine do Pakovraća i da konačno kažemo da smo Čačak oslobodili saobraćajnih gužvi“, istakao je Momirović.

Podsetio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije tražio da se ubrzaju radovi na gradnji autoputa od Čačka do Beograda.

„I ko je mogao tada da sanja da ćemo doći ovde. Vreme je da gužve na naplatnim rampama u Preljini pošaljemo u penziju jednom za svagda. Svi koji idu, na primer, od Novog Sada ili Beograda ka Bosni i Crnoj Gori i jugozapadnoj Srbiji moraju da se muče na putu kroz Čačak. Previše smo dugo građane Čačka opterećivali ogromnim tranzitnim saobraćajem i vreme je da to promenimo, u saobraćajnom i ekološkom smislu“, naveo je Momirović.

Dodaje da je da će zbog toga biti smanjeno i zagrađenje vazduha u Čačku.

Ministar kaže da će svi lokalni putevi biti vraćeni u prvobitno stanje, kao i da je to ugovorna obaveza kineskih partnera angažovanih na gradnji autoputa.

Dodao je da čak i ukoliko kineski partneri to ne bi ispoštovali, da bi Putevi Srbije rehabilitovali sve lokalne puteve.

Momirović je zahvalio građanima na razumevanju i izvinio im se na neprijatnostima.

Ali, morali smo da izgradimo ovaj autoput, ovo je jako teška deonica i morala je da bude završena brzo, naveo je Momirović.

„Mi sada ulazimo u jedan veliki investicioni ciklus: u ekološke projekte, izgradnju kanalizacione mreže, novu komunalnu infrastrukturu, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Mašine su na gradilištu i one izvode radove. Ne samo u Kragujevcu, nego i u desetinama drugih lokalnih samouprava. Ako neka mašina šest sati ne radi svoj posao, to je pitanje procesa, a ne toga da su otišle mašine“, rekao je Momirović povodom informacija koje su preneli pojedini mediji u vezi sa radovima na izgradnji kanalizacije u Kragujevcu.

(Tanjug)

