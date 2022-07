Momirović: Do septembra gotovo jos 140 km kanalizacije u SRB

KUČEVO – U Srbiji je do sada u okviru projekta Čista Srbija izrgađeno 160 kilometara nove kanalizacione infrastrukture, izjavio je danas u Kučevu ministar građevinarstva Tomislav Momirović i najavio da bi do septembra trebalo da bude završena izgradnja još 140 km, a do kraja godine i prva četiri postrojenja za preradu otpadnih voda.

Momirović je rekao da se izgradnja kanalizacione mreže na teritoriji Kučeva ubrzano realizuje i da na jesen kreću i radovi u selu Rabrovo.

Izgradnja kanalizacione infrastrukture u naseljima Kučevo i Rabrovo, vredna 11 miliona evra, počela je u februaru, a radove izvodi kineska kompanija CBRC.

„Investicija, verovatno najveća u opštini Kučevo ikada, realizuje se u okviru projekta izgradnje komunalne infrastrukture Čista Srbija. U ovom trenutku nema važnijeg posla nego da budućim generacijam ostavimo čiste reke i lično ću se postarati da se reka Pek sačuva i da ostane veliko nacionalno blago Srbije“, istakao je Momirović.

Dan Opštine Kučevo, ministar Momirović je iskoristio i da obiđe radove na izgradnji infrastrukture u ovoj opštini, kanalizacione mreže, kao i radove na revitalizaciji lokalnih puteva.

U narednim godinama u okviru projekta Čista Srbija planirana je izgradnja 7.000 kilometara kanalizacione mreže i više od 250 postrojenja za preradu otpadnih voda, rekao je Momirović i dodao da je projekat ukupno vredan četiri milijarde evra.

Ovakvi projekti su prioritet, jer nam neće vredeti ništa ni autoputevi, niti pruge ako ne ostavimo čistu zemlju za našu decu, poručio je Momirović.

Kako je rekao, u ovom trenutku nema važnijeg posla nego da budućim generacijama ostavimo čiste reke.

On je istakao da projekat Čista Srbija ima za cilj rešavanje komunalnih i ekoloških pitanja na teritoriji države Srbije.

Momirović je dodao da će planirana postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda omogućiti da se sačuva i revitalizuje reka Pek.

Dodao je da je razgovarao sa generalnim direktorom fabrike Ziđin i da su oni preduzeli velike korake kako bi osposobilii svoje postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da bi reka Pek bila značajno čistija.

Ministar je kazao da u Kučevo dolazi jedna velika fabrika, koja će investirati u drvnu industriju i da će to, kako je rekao, biti jedan nov korak napred za Kučevo.

Kako je kazao, država mora da obezbedi uslove za veće zapošljavanje i dolazak investitora.

„Vlada mora da podstakne sve one koji žele da investiraju. Prošlo je vreme kada je vlada investirala u poslove, kada se vlada bavila biznisom. Naš posao je da investiramo u infrastrukturu, odnosno stvaramo preduslove da ljudi mogu da rade, a ljudi moraju da zapošljavaju druge ljude“, rekao je ministar.

Momiroviću je dodeljena povelja zahvalnosti opštine Kučevo za doprinos MGSI izgradnji infrastrukturnih projekata na ovoj opštini, na čemu je zahvalio i izrazio uverenje da će opština Kučevo i u budućnosti biti jedna od najpoželjnijih opština za život.

„Naš doprinos je skroman i ako postoji neko kome bi trebalo da budemo zahvalni, to su naši građani na čijem poverenju gradimo ove uspešne projekte“, rekao je Momirović.

(Tanjug)

