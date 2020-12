Momirović:Gradnja aerodroma u Trebinju počinje na proleće

BEOGRAD – Gradnja aerodroma u Trebinju, projekat koji zajedno realizuju Srbija i Republika Srpska, počeće na proleće, izjavo je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

„Mi smo već u našem budžetu za sledeću godinu predvideli pet milijardi dinara za taj projekat. Nadamo se da ćemo sledeće godine krenuti u prve pirpeme radove i da ćemo investirati ozbiljnije tokom 2021. kako bi taj projekta pokrenuli i kako bi on dobio svoj zamah“, rekao je Momirović nakona sastanka u Vladi Srbije sa ministrom saobraćaja Republike Srpske Đorđem Popovićem.

Momirović je istakao da će se Vlada Srbije potruditi da realizuje taj projekat i druge investicije koji se zajedno realizuju sa Srpskom, uprkos situaciji sa koronom.

„Plan je da gradnja aerodroma u Trebinju krene početkom drugog kvartala naredne godine odnosno na proleće“, dodao je Momirović.

Inače, planirano je, kako je ranije najavljeno, da prvi avioni sa aerodroma u Trebinju polete krajem 2021. godine, kada bi od Beograda do Trebinja moglo da se stigne za oko 40 minuta.

Velika podrška ćemo biti Republici Srpskoj u realizaciji tog projekta, poručio je Momirović.

On je istakao da Srbija i Srpska imaju veoma dobre i kvalitetne odnose i realizuju zajedno mnoge projekte.

„Ova poseta mi pričinjava do sada najveće zadovoljstvo jer imam priliku da ugostim ministra iz svog naroda“, naglasio je Momirović.

Rekao je novinarima da je sa kolegom iz Republike Srpske razgovarao o izgradnji autoputa Beograd – Sarajevo, preko dva pravca od Kuzmina i Sremske Rače prema Bijeljini i drugom od Požege prema Kotromanu.

„Zaista ima puno investicija koje zajedno radimo. Naša budućnost je nerazdvojiva, jako smo povezani i tako ćemo nastupati i u buduće“, naveo je Momirović.

Ministar Popović je zahvalio Vladi Srbije što čini na planu poboljšanja i relaizaciji svega što je predviđeno u sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama.

„Razgovarali smo o kapitalnim infrastrukturnim projektima, gde Srbija ima nemerljiv značaj i ulogu“, naglasio je on.

Popović podseća da se gradi novi most na Savi kod Rače i da će biti izgrađen dalje autoput ka Bijeljini i navodi da je sa Momirovićem razgovarao i o drugom kraku prstena, to jest gradnji brzog puta koji bi od Sarajeva preko Pala do Vardišta koji bi povezivao Beograd i Sarajevo sa druge strane.

„Razgovrali smo i o aerodromu Trebinje, gde su već urađene određene pripremne aktivnosti u smislu donošenja legislative i tu se već intenzivno radi“, naveo je on.

Kako je rekao, Srbija zaista mnogo posvećuje pažnju Srpskoj.

Naglasio je da bez moderne infrastrukture, a posebno saobraćajne, nema ozbiljnijeg razvoja ekonomije.

„Hvala Vladi Srbije što pomaže i što nije ostavila sa strane Republiku Srpsku i što ćemo zahvaljujući ovim kapitalnim projektima biti dobro povezani. To će omogućiti još bolju saradnju“.

Kaže da će to ubrzati povećati i ubrzati protok ljudi, robe, kapitala i usluga i da je inicijativa Mini Šengen zaista način da se to i realizuje.

(Tanjug)

