Momirović: Kompleksni radovi na tunelu kod Lučana

LUČANI – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je danas radove na tunelu Munjino brdo u selu Krstac kod Lučana, koji je najduži na deonici auto-puta Preljina-Požega i izrazio zadovoljstvo dinamikom radova.

Momirović je novinarima, posle obilaska radova na tom tunelu dužine oko tri kilometra, rekao da je predviđeno da se taj verovatno najkompleksniji projekat u građevinskom smislu završi početkom sledeće godine.

„To nije sve, mi smo ovom projektu pridodali još tri obiliaznice i to oko Gornjeg Milanovca, Požege i Užica. To su projekti koji se decenijama razvlače. Moramo maksimalno da poguramo tu priču”, poručio je ministar.

Naglasio je da su auto-putevi važni za ekonomiiju i za dostizanje ciljeva iz plana “Srbija 2025” koji predviđa da prosečna plata bude 900 evra.

“Ako ne rasteretimo lokalne samouprave, lokalne puteve, ako mi dozvolimo da kamioni prolaze pored škola ili kroz centar grada, mi nećemo kompletno završiti naš posao”, rekao je Momirović.

Naveo je da je projekat auto-puta Preljina – Požega od skoro dobio svoje tri nove komponente – tri obilaznice, među kojima je možda najvažnija obilaznica oko Čačka, a koja će biti završena tom deonicom auto-puta.

“To je deo od Preljine do Pakovraća. Kad to završimo, mi ćemo drastično rasteretiti Čačak gužve kakva je bila pre neki dan. Tek kad završimo ovaj deo puta od Preljine do Požege i završimo ove tri obilaznice, možemo da kažemo da smo kompletirali ono što smo želeli kad smo ušli u ovaj projekat”, kaže Momirović.

Najavio je da će vrlo brzo već ovog meseca biti potpisan ugovor za deonicu od Požege do Boljara, jer je cilj da nastavimo auto-putem do Crne Gore i ka Sarajevu.

“BiH i Crna Gora su naše stratški prijateljske i značajne zemlje sa kojima imamo najveću i nakvalitetniju ekonomsku razmenu, a dole živi i naš narod”, rekao je Momitović.

Gužve prethodnih dana uoči Uskrsa su, navodi ministar, pokazale koliko nam znači auto-put, ne samo do Čačka i Požege nego do Boljara, odnosno do Kotromana.

Napomenuo je da se na izgradnji auto-puta, koja će biti završena godinu i po dana pre roka, mesecima radi bez dana pauze, 20 sati dnevno.

“Izuzetno sam zadovoljna kako ljudi rade, daju sve od sebe, ovaj projekat je zbog geologije vrlo zahtevan, naročito tunel Munjino brdo”, rekao je Momirović.

Dodao je da stručnjaci iz Puteva Srbije i kineski partneri uspevaju da reše sve probleme.

“Zadovoljan sam, teško je uraditi više. Ako vidite šta se radilo prethodnih 50 godina ovo je zaista krupna stvar”, poručio je Momirović koji je radove na tunelu Munjino brdo obišao da v.d. direktorom Puteva Srbije Zoranom Dronjakom i predsednicima opština Čačak i Požega, Milunom Todorovićem i Đorđem Nikitovićem.

(Tanjug)

