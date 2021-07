Momirović: Na Moravskom koridoru i tokom noći intezivni rad

ADRANI – Tokom najtoplijeg julskog dana, intezivne noćne radove na Moravskom koridoru na Sektoru 3 obišao je sinoć ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović zajedno sa direktorom Koridora Srbije Aleksandrom Antićem.

Da se i tokom noći radovi odvijaju u punom jeku, bez razlike u dinamici u odnosu na dan, ministar Momirović sa direktorom Koridora imao je priliku da vidi na licu mesta u prisustvu brojnih radnika i menadžmenta kompanije Behtel Enka.

Ključni radovi se izvode od 16 časova a radovi koji su najosetljiviji zbog tehnologije materijala, izvode se u periodu od 23 sata do 5 sati ujutru saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktire.

Trenutno se na Sektoru 3 izvode radovi na pripremi izvorišta materijala, raščišćavanju trase autoputa, kao i izradi šipova na mostu preko Zapadne Morave na 82. kilometru u Adranima kod Kraljeva.

„Moravski koridor se širi i polako izlazi iz one zone od Pojata do Kruševca. Stalno pričamo koliko će on biti značajan za ekonomiju zemlje, kada sa jedne strane spojimo Kruševac s Čačkom, tih 110 kilometara i izgradimo najmoderniji auto-put ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope. Ovaj koridor će biti stub i kičma ekonomije, povezivaće pola miliona ljudi, ovde imamo najviše srednjih i malih preduzeća koja će dobiti dodatnu podršku“, rekao je Momirović.

Pohvalio je kompaniju Behtel, ističući da je sposobnost za organizaciju noćnog rada pokazatelj šta je država imala kao nameru kada je želela upravo njih da dovede na ovaj projekat, a to je dovođenje novih vidova organizovanja i izvođenja radova i prilika da srpske građevinske kompanije uče od njih.

„Ovde imamo preko 1600 ljudi, do kraja avgusta očekujemo da bude 2000 ljudi, a u narednih osam meseci preko 3000 ljudi. Želimo da postavimo potpuno nove standare izvođenja radova, da do kraja decembra 2023. godine završimo ovaj koridor“, dodao je Momirović.

Antić je ukazao da su maksimalno intezivirani radovi na prvom sektoru od Pojata do Kruševca i otpočeti radovi od Kraljeva prema Čačku. U ovom trenutku na čitavoj trasi Moravskog koridora ima 74 gradilišta.

„Zbog visokih temperatura i tehnologije posla, mi smo bili prinuđeni zajedno sa izvođačima da deo radova prebacimo u noćnu smenu. U ovom trenutku na čitavom Moravskom koridoru imamo 16 gradilišta koja rade u noćnom režimu radova“, naveo je Antić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.