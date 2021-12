Momirović: Obilaznica oko BG biće završena za godinu dana

BEOGRAD – Obilaznica oko Beograda, o kojoj se govori više od 30 godina, mora biti kompletno završena do kraja sledeće godine, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Nakon obilaska radova kod tunela „Straževica“, koji pripada obilaznici oko Beograda, Momirović je izrazio nadu da će i taj tunel biti pušten u rad u narednih nekoliko meseci.

„Ponosan sam na rezultate koje ostvarujemo na projektu obilaznice oko Beograda. Građani su se umorili od priče oko izgradnje te obilaznice, jer o tome se priča više od 30 godina, kako će tranzitni saobraćaj biti izbačen iz centra grada i do pre nekoliko godina na svemu tome je urađeno malo“, rekao je Momirović.

Istakao je da taj projekat mora biti završen u narednih godinu dana, da za to vreme mora biti napravljena petlja „Bubanj potok“ koja će biti najveća u našoj zemlji i mora biti omogućeno tranzitnom saobraćaju da ide brže i efikasnije.

S druge strane, ta obilaznica značiće manje aerozagađenje u centru Beograda, dodao je ministar.

„Zaista smo posvećeni ovom poslu, rezultati su, po meni, očigledni. U okviru ove obilaznice u aprilu smo pustili u rad sektor 4 i nadam se da ćemo u narednih nekoliko meseci pustiti i tunel „Straževica“ i ostaje još osam kilometara poslednje faze ove deonice“, objasnio je Momirović.

Ministar je istakao da se trenutno u Srbiji gradi ili projektuje više od 1.200 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, dodajući da se svakom projektu pristupa maksimlano ozbiljno.

„Zato imamo ovakve rezultate, ove rezultate ne može niko da ignoriše, zato ih uglavnom ljudi, koji nemaju simpatije prema ovoj političkoj strukturi, i ne komentarišu, ali uveren sam da građani vide gde smo danas“, rekao je Momirović.

On je naveo da je izgrađen auto-put do Čačka, da je u toku izgradnja Moravskog koridora, Fruškogorskog koridora, radi se na spajanju Loznice i Šapca brzom saobraćajnicom, biće izgrađen auto-put između Šapca i Rume, kao i auto-put od Beograda do Zrenjanina…

„Mi ćemo ovu zemlju u saobraćajnom smislu potpuno promeniti i to je čvrsta odluka ove vlade“, istakao je Momirović.

Obilasku radova na obilaznici oko Beograda prisustvovao je i izvršni direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj „Puteva Srbije“ Miodrag Poledica koji je objasnio da se ovaj projekat sastoji od tri sektora – sektor 4, sektor 5 i sektor 6, ukupne dužine 20,4 kilometara.

„U aprilu ove godine pušten je u rad sektor 4, dužine 7,7 kilometara, a sada se trenutno nalazimo na sektoru 5, koji počinje od petlje Orlovača zaključno sa tunelom Straževica i cilj je da se završi u narednih nekoliko meseci ovaj projekat“, rekao je Poledica.

Govoreći o tunelu Straževica, Poledica je naveo da je dužina tog tunela oko 800 metara, da su završeni svi građevinski radovi i da sada počinje faza elektro-mašinskog opremanja tunela.

Objašnjava da iza tunela Stražeivca počinje najkompleksniji deo projekta – sektor 6, ukupne dužine 9,5 kilometra, koji podrazumeva izgradnju punog profila auto-puta koji je širine oko 30 metra, tunel Beli potok, petlju Beli potok i petlju Bubanj potok, koja će biti najveća petlja u Srbiji.

„Ovaj auto-put treba da omogući najpristupačnije veze kako za privredu tako i za građane“, rekao je Poledica.

Delom obilaznice koji je u aprilu pušten u rad dnevno prođe oko 20.000 vozila, kaže Poledica, i dodaje da su najmanje 10 odsto teška teretna vozila.

Poledica je naveo da ovaj projekat Ministarstvo građevinarstva realizuje u saradnji sa JP „Putevi Srbije“, kineskom kompanijom „PowerĆina“ i azerbejdžanskom kompanijom „Azvirt“.

Ministar Momirović je pre obilaska radova na obilaznici oko Beogada održao sastanak u gradilišnom kampu „PowerĆina“.

