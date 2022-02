Momirovic: Od Preljine do Pozege zavrseno oko 45 odsto radova

BEOGRAD – Nakon otvaranja deonice Preljina – Pakovraće, radnici nastavljaju da rade na preostalom delu puta do Požege u dužini od 20 kilometara, a do sada je od Preljine do Požege završeno ukupno između 40 i 45 odsto radova, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Ministar je istakao da se radovi dalje do Požege nastavljaju po dogovorenoj dinamici i dodao da ni na jednom projektu u Srbiji nema velikih kašnjenja.

„Pre nekoliko dana pustlili smo deo saobraćajnice od Preljine do Požege, tačnije od Preljine do mesta Pakovraće u dužini od 11,5 kilometara. Ozbiljno nastvljamo dalje da radimo još 20 kilometara da završimo taj projekat do Požege“, rekao je Momirović odgovarajući na pitanja novinara nakon predstavljanja konkursa „Pusti inspiraciju da te vozi“.

Napomenuo je da se na toj deonici nalaze dva duga tunela od skoro tri kilometara.

Govoreći o značaju otvorene deonice, Momirović je kazao da će ta saobraćajnica skratiti put do Užica, Prijepolja, Arilja, Požege za 45 minuta, kao i da će omogućiti Čačku potpuno drugačiju saobraćajnu, urbanističku i ekološku perspektivu.

