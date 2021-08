Momirović odgovara: Bez probijanja rokova za brzu prugu

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović odbacio je danas kao neargumentovane tvrdnje Vojvođansko istraživačko-analitičkog centra – VOICE o kašnjenju u izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta i istakao da će deonica do Novog Sada biti završena do kraja ove, a do Subotice do kraja 2023. godine.

„Deonica brze pruge od Beograda do Novog Sada biće završena do kraja godine, a testirana i puštena u saobraćaj u februaru 2022. godine. Bez probijanja rokova i bez plaćanja penala“, istakao je ministar u javnom odgovoru za, kako kaže, tzv. Vojvođansko istraživačko-analitičkom centru.

Prema njegovim rečima, neverovatno je da za više od deset godina vlasti prehodnog režima niko nije ni pomišljao da postavi pitanje potrebe izgradnje brzih pruga, a kamoli poštovanje rokova za ispunjenje tih, nepostojećih, projekata.

„Ništa nije slikovitije od istine. A istina koja će brzo moći da se vidi je da će se od Beograda do Novog Sada stizati za 30 minuta, najmodernijim švajcarskim brzim vozovima. Građani Srbije takođe treba da znaju i da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti završena do kraja 2023. godine”, istakao je Momirović, saopštilo je ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

VOICE je objavio tekst o izgradnji brze pruge u kome se tvrdi da je više puta došlo do prolongiranja završetka izgradnje i probijanja rokova, da je brza pruga do Subotice trebalo da se završi 2022. godine, kao i da će se umesto prvobitno najavljenih dve i po pruga graditi osam godina.

