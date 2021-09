Momirović: Plan da se legalizacija završi do 2023.

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momiroviće je, gostujući u Jutarnjem programu RTS-a, naveo da je plan da se legalizacija bespravno izgrađenih objekata završi do 2023. godine.

„Mi smo rešili oko 20 odsto zahteva, ali cilj nam je da do 2023. da to pitanje bude rešeno, jer 90 odsto ljudi koji imaju problem sa legalizacijom su ljudi koji su pošteni i koji su kroz taj proces želeli da reše svoje elementarno pravo – pravo na krov nad glavom. Mi ćemo to brzo rešiti i te ljude ćemo resteretiti administrativnih procedura koje ponekad opterećuju“, navodi Momirović.

Govoreći o građevinskim projektima u zemlji, ministar je rekao da građivinarstvo trenutno nosi privredu i podsetio da u Srbiji trenutno ima 80.000 gradilišta, ali i da nemamo dovoljno građevinskih radnika.

„Mi trenutno imamo 80.000 aktivnih gradilišta u Srbiji. Mi nemamo nijednog nezaposlenog građevinskog radnika u zemlji. Plate u građevinskom sektoru su neverovatno skočile i mi imamo problem jer nemamo radnika. Rešenje za radnu snagu je rast plata u građevinskom sektoru koji se odvija već nekoliko godina zaredom, priliv ljudi iz regiona i doškolovanje radnika“, navodi gost Jutarnjeg programa.

Beograd je sutra domaćin i „Samita železnica zapadnog Balkana“.

Budući da je 2021. proglašena „Evropskom godinom Železnice“ glavna tema je ubrzani razvoj „održivog zelenog železničkog saobraćaja“ i težnja da brze pruge povežu zemlje regiona.

Samit organizuje međunarodna „Trasportna zajednica“ koju čine predstavnici Evropske unije i šet partnera iz regiona, među kojima je i Srbija.

Ministar navodi da je samit prilika za integrisanjem, povezivanjem jer, kako kaže, železnica ne može da funkcioniše na nivou samo jedne države.

„Nas i dalje opterećuje dugo čekanje na granicama, promena lokomotiva i osoblja, i mi to moramo zajedničkim aktivnostima da prevaziđemo, kako sa zemljama EU tako i sa našim partnerima u regionu“, navodi Momirović.

Dodaje da je ispred nas mnogo posla jer je, kako kaže, železnica transportni sistem budućnosti.

„Jedino železnica može da obezbedi održivu mobilnost, klimatsku neutralnost, energetsku efikasnost i bezbednost. I zato mi želimo da našu železnicu učinimo i efikasnijom i produktivnijom i zato želimo da se povežemo , integrišemo sa zemljama u regionu isa našim partnerim iz Evropske unije“, navodi Momirović.

Ističe da mi ove godine završavamo, kako kaže, najrevolucionarniji projekat u istoriji srpske železnice – brzu prugu Beograd-Budimpešta kao i da se nastavlja razvoj projekta te infrastrukture do Niša.

„Mi trenutno gradimo najbržu i najmoderniju prugu u istočnoj Evropi. Dva najveća grada u Srbiji povezujemo brzom prugom, to završavamo do kraja ove godine, u februaru puštamo u komercijalnu upotrebu. Dva najveća grada u Srbiji će biti povezana najboljom prugom u istočnoj Evropi. Već smo krenuli sa radovima od Novog Sada do Subotice, naš cilj je da spojimo Beograd i Budimpeštu modernom i brzom prugom kojom će ići najbolji vozovi koji trenutno postoje na tržištu“, zaključio je Momirović.

(Tanjug)

