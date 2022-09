Momirović pozvao građane da štede energiju

BAČKA PALANKA 14. septembra (Tanjug) – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović danas je štede energiju i na taj način doprinesu nastavku relizacije infrastrukturnih projekata u Republici.

On je tokom obilaska radova na rekonstrukciji puta Novi Sad-Bačka Palanka rekao da Srbija u jeku velike energetske krize i rata u Evropi, produžava da radi na velikim insfrastrukturnim projektima, pre svega na gradnji auto-puteva i železničke mreže.

„Sve to su velike stvari, to su veliki uspesi i voleo bih da ljudi to shvate i voleo bih da ljudi budu sa nama u narednom periodu. Mi ne možemo da održimo ove investicije ako ljudi ne budu pratili instrukcije vlade, instrukcije predsednika republike kada pričamo o uštedama energije“, apelovao je Momirović.

Podsetio je da su cene energenata u Srbiji znatno niže nego u Evropi, jer ih država subvencioniše i pozvao građane da štede energiju kako mogle da se održe sve tekuće investicije i nastavi sa ekonomskim rastom.

„Apelujem na ljude da maksimalno štede energente u narednom periodu, da budu ozbiljni, da budu fokusirani, da Srbija i po ovom pitanju bude lider u regionu i Evropi i da proleće dočekamo spremni za nove investicije. Imamo čvrsto liderstvo, imamo jakog predsednika, imamo građane koji su shvatili da je jedinstvo ključno u ovom momentu i ako budemo jedinstveni, ako budemo složni pobedićemo ovu krizu“, poručio je Momirović.

(Tanjug)

