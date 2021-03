Momirović: Prioritet Srbije saobraćajno povezivanje sa regionom i svetom

Ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović izjavio je danas da je prioritet Vlade Srbije da se država povezuje sa regionom, Evropom i svetom kroz sve vidove saobraćaja.

On je na otvaranju onlajn konferencije o razvoju nekretnina i infrastrukture „Razvoj budućnosti“, istakao da Srbija trenutno izdvaja značajna sredstava za infrastrukturu, kao i da očekuje da će se izgradnjom moderne putne, železničke i vodne mreže dodatno podstaći brži ekonomskom razvoj zemlje.

Podsetio je da se ubrzano radi na izgradnji autoputa Beograd – Sarajevo, iz pravca Kuzmin – Sremska Rača, u dužini od 18 kilometra, gde su radovi već u toku, kao i iz pravca Požega – Kotroman, dužine 60 kilometra, koji se projektuje.

Podseća i da je završen deo autoputa „Miloš Veliki“, od Beograda do Čačka, navodeći da su ubrzani radovi na deonici od Preljine do Požege, čiji se završetak očekuje do kraja godine, dok se o izgradnji deonici od Požege do Boljara, dodao je, razgovara sa kineskim partnerima.

Prema njegovim rečima, u oblasti železničke infrastrukture najvažnija je rekonstrukcija železničkog Koridora 10.

„Očekujem da ćemo do kraja ove godine imati izgradjenu brzu prugu izmedju Beograda i Novog Sada“, rekao je Momirović.

Istakao je i da je nakon više decenija, počela realizacija investicionog plana za unapredjenje transportne infrastukture Dunava, Save i Tise, vrednosti 500 miliona evra.

Rekonstruišu se i brodske predvodnice Djerdap 1 i Djerdap 2, a grade se i šire kapaciteti luka u Beogradu, Smederevu, Prahovu, Bogojevu, Sremskoj Mitrovici.

Momirović smatra da je ubrzana gradnja velikih infrastukturnih projekata u Srbiji omogućila i rast tržišta nekretnina.

Podsetio je i na projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbedosti, naglasivši da se u Beogradu, Vranju, Nišu, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici gradi 7.000 stanova.

Na šestoj konferenciji o razvoju nekretnina i infrastrukture „Razvoj budućnosti“ u onlajn formatu, govorili su domaći i medjunarodni stručnjaci u oblasti nekretnina.

Skup je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Privredne komore Srbije i Britansko-srpske privredne komore, ambasade Velike Britanije, Evropske banke za obnovu i razvoj, Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije i Društva procenitelja Srbije.

(Beta)

