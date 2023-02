Momirović: Prištinska zabrana za srpsku robu nastavak mržnje prema srpskom narodu

BEOGRAD – Prištinska zabrana za srpske proizvode i snimci u kojima se u pakovanjima umesto keksa i čipsa nalaze meci je prema oceni ministra unutrašnje i spoljne politike Tomislava Momirovića samo nastavak politike mržnje prema srpskom narodu.

Prema njegovim rečima, to što je tržišna inspekcija na Kosovu i Metohiji zabranila srpsko ulje sa obrazloženjem da težina ne odgovara propisanoj je čista zloupotreba.

„To je samo nastavak političkog bojkota. Nisu potpuno zabranili prodaju našeg ulja, ali su određeni kontigenti jedne firme povučeni iz prodaje i naloženo je da se ubuduće ne prodaje roba te kompanije“, rekao je Momirović za RTS.

Istakao je da je nervoza u Prištini velika i da to nije slučajno, a da Srbija insistira na povezivanju na Zapadnom Balkanu što, kako je napomenuo, potvrđuje veliki trgovinski suficit sa zemljama regiona.

Govoreći o cenama osnovnih životnih namirnica, istakao je da su i od kada je počeo rat u Ukrajini cene u Srbiji stabilne i tržište snabdeveno.

„Uspeli smo da se izborimo sa inflacijom, zaustavili smo rast cena. Samo u jednom trenutku je nedostajalo šećera, ali smo brzo sanirali taj problem“, rekao je Momirović i dodao da ova nestašica ne može da se poredi sa nestašicama u zapadnoevropskim zemljama.

Istakao je da je država fokusirana na to da se u narednom periodu zadrži i stabilnost tržišta i postojeće cene.

„Mi funkcionišemo u tržišnoj privredi, ne možemo komandnim aktivnostima da zaustavimo cene. Sigurno je da nećemo dozvoliti rast cena, polako ćemo relaksirati i zabrane za osnovne životne namirnice“, rekao je Momirović uz napomenu da država mora da zaštiti socijalno najugroženije.

Kada je reč o elektronskoj trgovini naveo je da je ona u poslednjih pet godina porasla pet puta a to, kako je rekao, stvara nove izazove, kao što je siva ekonomija.

„Zato uz pomoć tržišne inspekcije i naprednih softverskih sistema uspevamo da je suzbijemo. Više od 800.000 komada robe oduzeto je u prošloj godini“, rekao je ministar Momirović.

Zato je građanima savetovao da koristeći elektronsku trgovinu budu pažljivi kada ostavljaju lične podatke.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.