Momirović: Pruga Beograd-Niš jedna od najvećih investicija

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potvrdio je jutros da će izgradnja pruge od Beograda do Niša biti jedna od najvećih infrastrukturnih investicija.

„Očekujem da od ove godine krenemo u te radove. To će biti investicija koju radimo zajedno sa Evropljanima, sa Evropskom investicionom bankom, uz grant od 700 miliona evra. To je najveći grant koji je neka zemlja dobila u jugoistočnoj Evropi. To više nije samo pitanje infrastrukture, nego snažne podrške koju Evropska komisija daje Srbiji“, rekao je Momirović u intervjuu za TV Prva.

On je podsetio da se radi na projektima koji su morali biti urađeni još pre 50 godina i istakao da „moramo da nadoknadimo tih 50 godina“.

Momirović je izjavio da će do kraja ove godine biti završena pruga od Beograda do Novog Sada, posle čega slede testiranja, a otvaranje pruge za komercijalnu upotrebu najavio je za februar iduće godine.

„To će biti najbrža i najmodernija pruga u istočnoj Evropi. Ići će 200 na sat od Beograda do Novog Sada, najboljim vozovima koji postoje u Evropi, koje proizvodi Štadler u Švajcarskoj“, rekao je ministar.

On je potvrdio da se trenutno projektuje i izvodi 1.009 kilometara brzih modernih autoputeva i to: Moravski koridor – put Preljina-Požega, putevi Ruma-Šabac-Loznica, zatim od Požarevca do Velikog Gradišta i Golubovca, novi put Beograd-Zrenjanin, saobraćajnica od Surčina do Novog Beograda, brza saobraćajnica od Sombora do Kikinde i više loklalnih puteve.

„Taj obim investicija je bez presedana, a sve ove puteve mi ćemo završiti u naredne dve do tri godine“, rekao je Momirović i ocenio da će Srbija imati najrazvijeniju infrastrukturu na Balkanu.

On je podsetio je da je 2012. godine javni dug bio 78 odsto u odnosu na BDP, a investicije u pruge i puteve nije bilo.

„Mi smo bili zemlja pred bankrotom, a nismo imali praktično ni jednu javnu veliku investiciju. Ni jedan auto-put, ni jednu brzu prugu. Danas, mi smo na nivou do 60 odsto zaduženosti, a ljudi mogu da vide u šta sve investiramo“, rekao je Momirović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.