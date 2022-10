Momirovic: Radovi na deonica Kuzmin -S. Rača u završnoj fazi

KUZMIN – Izgradnja deonice Kuzmin – Sremska Rača na autoputu Beograd – Sarajevo ulazi u završnu fazu i radovi teku po planu, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Nakon toga, zavisno od okolnosti i pronalazak adekvatnih partnera počeće i radovi na drugoj strani prema Višegradu, na deonici Požega – Kotroman, rekao je Momirović tokom obilaska radova.

„Postoji uslovno rečeno zapadni prsten, od Požege, Užica Mačkata, pa onda do Višegrada i Sarajeva i mi smo u samoj završnici projektovanja. Moramo da nađemo adekvatne partnere da završimo projektovanje i u narednom perioda da krenemo u realizaciju“, rekao je ministar.

On je dodao da posvećenost tom projektu neće opasti, kao i da će zavisno od navedenih okolnosti građevinska realizacija početi na proleće ili sledeće jeseni.

„Da li ćemo uspeti na proleće ili u sledeću jesen, bilo bi neodgovorno i prerano da sad tvrdim, ali ono sto je važno zbog svih ljudi u Užicu i Mačkatu – mi ne odustajemo od tog projekta već ostajemo posvećeni njegovoj realizaciji“, rekao je Momirović.

On je naglasio da će auto-put Beograd – Sarajevo kao jedan od trenutno najvažnijih projekata Zapadni Balkan učiniti moćnijim i perspektivnijim.

„Želimo nove fabrike, želimo novu perspektivu za ljude sa obe strane Drine. Želimo da uključimo BiH kada su farbike u pitanju kao što smo to učinili sa Severnom Makedonijom. Ovo je jedan od 10 autoputeva koje gradimo u ovim teškim okolnostima i radovi se ne zaustavljaju“, rekao je ministar.

Što se tiče ostalih radova, ministar Momirović ističe one na dva mosta na Savi, Moravskom koridoru, brzoj saobraćajnici Šabac – Loznica, kao i da je na svim projektima angažovan veliki broj radnika.

„Moravski koridor – svaki dan imamo više od 3.800 radnika, ovde imamo 250 radnika, na auto-putu Ruma – Šabac i brzoj saobraćajnici Šabac – Loznica imamo vise od 400 radnika“ rekao je ministar.

On je pozvao sve građane na racionalno trošenje energenata, osvrćući se na to da, kako je rekao, građani plaćaju 20 odsto realne cene struje, dok je 80 odsto to na teretu države.

Napomenuo je da je ušteda električne energije – novac za autoputeve.

„Mi ne opterećujemo građane realnom cenom struje, ljudi plaćaju 20 odsto realne cene struje, ostalo plaća država. Molim građane da štede struju, jer su ta struja budući auto-putevi“, poručio je Momirović.

(Tanjug)

