Momirovic sa predstavnicima putne privrede

BEOGRAD – Ministar građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović ocenio je danas, posle sastanka sa predstavnicima putne privrede, da se tema o donošenja Uredbe o korišćenju struganog asfalta mora zaključiti jer je privreda spremna.

„Ako razmišljamo o održivosti ekonomije moramo od otpada da napravimo resurs, da štedimo novac i životnu sredinu, a da i na taj način doprinesemo razvoju infrastrukture“, rekao je on.

Dodao je da je tema regulisanja ponovne upotrebe struganog asfalta neodvojivo vezana za priključivanje EU.

„Moramo i ovu temu da zaključimo. Putna privreda je spremna čuli smo danas. Moramo da upakujemo pravno valjano uredbu kako bi njenim donošenjem ostvarili prostor putnoj privredi da to implementira“, rekao je on i dodao će to pre svega biti na radost lokalnih zajednica gde će putevi od ovakvog asfalta biti građeni.

Momirović je naglasio da su pitanja zaštite životne sredine i cirkularne ekonomije, bez obzira na sve druge intenzivne poslove, u fokusu ministarstva i Vlade Srbije.

On je istakao da je ovako sofisticirano pitanje vrlo značajno u okolonostima kada skaču cene sirovina.

Direktor centra za cirkularnu ekonomiju PSK Siniša Mitrović istakao je da je donošenje uredbe važno za realizaciju agende za Zapadni Balkan, otvaranje klastera 4 – životna sredina i energetika, i dodao je vrlo dobar za klimatske promene.

„Najvažnije je da će ova Uredba podići investicioni potencijal, od blizu 100 miliona evra investicija u putarskim preduzećima kako bi mogli da podignemo potencijal novog tržišta sekundarnih materijala.

Štedećemo naše kamenolome, naš šljunak iz reka, a kroz cirkularnu ekonomiju ponovo ćemo upotrebljavati materijal“, rekao je on.

Dodao je da je to posebno važno u odgovoru na klimatske promene, i kao odgovor na rast cena materijala i energetnata.

„Naše procene su takve, ovo je poslednji krug konsultacije koje su u međuvremenu bile i sa Evropskom komisijom, mislim da je 60 dana sasvim dovoljno da ta uredba ugleda svetlo dana“, rekao je on.

Konsultant na projektu donošenje uredbe Miodrag Grujić rekao je da u Srbiji ima 1,7 miliona tona struganog asfalta, pri čemu je u njemu 1,5 miliona tona prirodnog agregata.

„Količine su katastrofalne jer mi arčimo naš novi materijal iz prirode, a imamo 1,5 tona struganog materijala po njivama i šumama, i oranicama koji bi kroz reciklažu mogli da upotrebimo“, rekao je on i dodao da u Srbiji postoje deponije i sa više od 100.000 tona struganog asfalta.

On je dodao da se brzim donošenjem uredbe Srbija uklapa u regulativu EU.

„Sa uredbom se više ne bi oslanjali na diskreciono pravo ministara i direktora već je sve postaje zakonski regulisano. Ne zavisi se od dobre volje ovog ili onog“, rekao je on.

Zamenik direktora Šumadijaputa Milenko Velemir rekao je da su količine struganog asfalta u mogućnosti da prerade u vrućem postupku, te da su to i uradili na svom postrenju izgradili put koji se dobro pokazao.

„To je put koji ima 50 posto struganog asfalta, prerađenog u vrućem postupku, i ima upotrebnu vrednost kao klasičan asfalt u vrućem postupku.

Rekao da su se oni kao kompanija pripremili za kvalitetnu reciklažu struganog asfalta i proizvodnju kvalitetnog asfalta po vrućem postupku.

„Ta sirovina je upotrebljiva na svim državnim putevima 2. reda, lokalnim putevima i nekategorisanim putevima, a za autoputeve mislim da je pitanje da li bi se takva mešavina mogla koristiti. Kao mešavina za donje noseće slojeve sigurno da može, za neke druge slojeve to bi morala struka da kaže“, rekao je on.

Generalni direktor Srbijaputa Petar Živojinović rekao je da se nada da će uredba brzo biti usvojena kako bi se stvorili okviri da kompanije mogu da ostvare poslovne rezultate jer se za to pripremaju.

Dodao je da ta kompanija već radi sa nekim mašinima koje propagiraju zelene tehnologije u putarskom poslu.

„Nadam se da će taj posao uskoro zaživeti da bi ostvarili dobre ekološke ali i naše poslovne rezultate“, rekao je on.

Ocenio je da u Srbiji nije dovoljno iskorišćen reciklirani asfalt, te da se većinom koristi za nasipanja na lokalne puteve.

„Moja firma će raditi hladnim postupkom, koji reciklirani asfalt koristi i do 90 posto, uz dodatak novog materijala do 10 posto“, rekao je on.

Dragan Pavković iz JP Putevi Srbije, ocenio je da je mogućnost upotrebe struganog asfalta kao reciklažnog materijala ogromna.

„Kod nas nije toliko preponata uloga tog materijala i postupaka za unapređenje životne sredine. Veliki korak za sve nas bio bi kada bi strugani asfalt našao širu primenu u putogradnji kao što može“, rekao je on.

On je potvrdio da su velike količine struganih materijala deponovane duž autoputeva.

„Kao društveno odgovorno preduzeće smatramo da bi upotreba tog materijala bio veliki korak za sve nas.

