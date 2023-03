Momirović: Snažna podrška Ziđinu i HBIS-u

SMEDEREVO – Ministarstvo trgovine daće snažnu podršku kompanijama Ziđin i HBIS koje su najveći izvoznici i koje značajno doprinose ukupnom BDP-u Srbije, izjavio je danas ministar trgovine Tomislav Momirović, nakon radnog sastanka sa predstavnicima tih kompanija u Srbiji.

„HBIS GROUP Serbia u Smederevu i Zijin Mining Group u Boru su dve najveće kompanije u Srbiji kada je reč o izvozu, u kojima radi više desetina hiljada ljudi, direktno i indirektno. Investicije ovih kompanija spasile su istok Srbije i danas daju ogromnu podršku našem industrijskom kompleksu u ovom delu zemlje“, istakao je ministar Momirović.

On je dodao da je Smederevo danas mnogo razvijeniji grad, sa prosečnim platama iznad republičkog proseka, saopštilo je resorno ministarstvo.

„Tome doprinose najpre višemilionske investicije železare u Smederevu. Ova kompanija je samo u prošloj godini imala izvoz veći od 830 miliona evra. Raduje nas to da železara u Smederevu beleži ove istorijske rezultate, uprkos energetskoj krizi i problemima u snabdevanju u celom svetu. To je dobar znak za našu privredu, građane u Smederevu i okolini, jer to obezbeđuje stabilna radna mesta i visoke plate“, rekao je Momirović.

On je napomenuo da prema projekcijama stručnjaka u Boru, Srbija ima ležište sa značajnim rezervama bakra i zlata na globalnom nivou, što je i znak svetle budućnosti za ekonomiju cele zemlje.

„Zijin Mining Group je do sada investirao 2,3 milijarde dolara, a u ovoj kompaniji u Boru gde radi više od 7.200 radnika prosečna plata je danas 110.000 dinara. Bor je bio pred nestajanjem, totalnim gašenjem, ali smo odgovornom politikom uspeli ponovo da podignemo ovaj kraj. Danas smo razgovarali o daljim investicijama, povećanju izvoza, ali i tome šta će potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom doneti ovim i drugim kompanijama koje posluju u Srbiji“, naglasio je Momirović.

Saopštenje je izdato nakon njegovog razgovora sa predstavnicima HBIS GROUP Serbia iz Smedereva kao i sa predstavnicima Zijin Mining Group iz Bora, generalnim direktorima Serbia Zijin Copper i Serbia Zijin Mining Group.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.