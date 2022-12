Momirović: Trgovina stvara desetinu bruto društvenog proizvoda

BEOGRAD – Sektor trgovine stvara 10 odsto Bruto-društvenog proizvoda, izjavio je danas ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović i istakao da je u centru stvaranja takvih društvenih vrednosti potrošač, zbog čega će resorno ministarstvo pružiti dodatnu podršku organizacijama koje se bave njihovom zaštitom i pravima.

On je to rekao nakon sastanka u Vladi Srbije sa predstavnicima udruženja za zaštitu potrošača iz cele Srbije.

„Potrošač nije apstraktan pojam, to su naši građani i zato ćemo u narednom periodu, kao Vlada Srbije, zajedno sa partnerima odnosno organizacijama potrošača, poseban akcenat staviti na aktivnosti čiji je cilj unapređenje zaštite prava i interesa potrošača“, rekao je Momirović.

On je podsetio da je Zakon o zaštiti potrošača usvojen pre godinu dana i da već imamo konkretne rezultate koji popravljaju status potrošača.

Naveo je da se sa organizacijama za zaštitu prava potrošača prate efekti, kako bi se stvari koje je neophodno ispraviti u narednom periodu ispravile.

„Nema sumnje da novi instituti kao što su vansudska zaštita, kao i prekršajni nalozi već daju rezultate“, rekao je ministar Momirović.

Dodao je da će se nastaviti sa podržavanjem građana kroz zaštitu njihovih prava kao potrošača.

Sastanku je, između ostalih, prisustvovalo i predstavnik Organizacije potrošača Kragujevca Zoran Nikolić koji je istakao da su ključne funkcija udruženja potrošača informisanje, podizanje svesti i edukacija potrošača kako bi ovaj segment bio efikasniji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.