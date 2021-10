Momirovic: U septembru u puteve, pruge ulozeno 300 mil. evra

BEOGRAD – Moravski koridor je trenutno jedno od najvećih gradilišta u Srbiji, koje će spojiti Pojate i Kruševac i povezati taj kraj sa zapadnom Srbijom, Čačkom i Preljinom a pre 10 godina niko nije mogao da sanja da ćemo imati ekonomske snage da povežemo Kruševac i Čačak, izjavio je sinoć Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

On je gostujući na Tanjug televiziji naveo da je dinamika u izgradnji puteva u Srbiji veoma velika a jedan od pokazatelja je i broj radnika koji su uposleni u izgradnji i koji svakodnevno premašuje cifru od 2000.

„Toliki broj radnika na putevima nismo imali od 60-ih godina“, istakao je on.

Velike su i sume koje se ulažu u ovu oblastu, pa je prema njegovim rečima, samo u septembru u auto-puteve, brze pruge, vodnu i vazdušnu infrastrukturu uloženo više od 300 miliona evra.

Kada je reč o izgradnji pruge od Beograda do Niša pa dalje do Severne Makedonije naveo je da je Srbija od Evropske unije dobila grant između 600 i 800 miliona evra, da se sada ugovaraju radovi na ovoj pruzi i kada krenu to će biti najveća investicija u prugu u istoriji Srbije, vredna 1,8 milijardi evra.

Deonica od Beograda do Niša biće dugačka 245 km, prelaziće se za dva sata a osim blagodeti putnicima, ubrzaće i kargo saobraćaj.

Naveo je i da se pregovara sa Telekomom da se bežičnim internetom pokrije pruga između Beograda i Novog Sada a kasnije će se to raditi i na drugim delovima pruga.

Govoreći o investicijama u vodni saobraćaj istakao je da je sa Evropskom unijom upravo završen investicioni projekat u okviru koga je Srbija dobila značajne grantove kako bi se omogućila bolja plovnost Dunava oko Futoga.

Momirović je najavio i da će se raditi izvlaeenje nemačke potonule flote iz Drugog svetskog rata u okolini Prahova koja otežava plovnost Dunava u tom delu.

„To je pokušano da se prvi put uradi 50-ih godina ali nije uspelo. Nespešan je bio i pokušaj iz 70-ih a nadam se da ćemo sada sa nemačkim partnerima uspeti da uklonimo tu flotu koja stoji skoro 70 godina“, rekao je ministar Tomislav Momirović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.