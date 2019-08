Most kod Ostružnice gotov krajem oktobra, obilaznica 2022.

BEOGRAD – Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović obišla je danas radove na izgadnji mosta preko Save kod Ostužnice koji je deo obilaznice oko Beograda i prisustvovala početku postavljanja posleđnih delova čelične konstrukcije mosta nad rekom.

Novi most preko Save kod Ostružnice je dug skoro 2.000 metara, a Mihajlović je rekla da bi trebalo da bude završen krajem oktobra ili početkom novembra, kao i da bi cela obilaznica trebalo da bude završena 2022. godine.

„Ovo je jedinstven slučaj gradnje mosta ne samo u Evropi već i u Srbiji i ponosna sam zbog toga. Ako Beogradu nešto treba to je zaista obilaznica oko Beograda. Završetkom ovog mosta imaćemo niz od 27 km od Batajnice do Ostružnice, da radimo na delu od Ostružnice do Bubanj Potoka i da će konačno nakog toga odnosno nakon 2022. Beograd imati zaokružen prsten sa obilaznicom“, rekla je Mihajlović.

Čelična mostovska konstrukcija nad rekom ukupne je dužine 586 metara, a danas je počeo završni deo podizanja dela čelične konstrukcije dužine 80 metara, šine 12 metara, visine šest metara i ukupne težine 550 tona u rečnom rasponu Save, između stubova C3 i C4 na izgradnji leve trake mosta.

Tehnički način postavljanja mosta je prvi put izveden ne samo u Srbiji nego u ovom delu Evrope.

Fizička realizacija je 90 odsto, a finansijska 82 odsto.

Taj objekat je svojevrstan građevinski poduhvat po samom načinu gradnje, kažu građevinari.

Radovima je prisustvovala i šefica EIB za Zapadni Balkan Dubravka Negre.

Novi most, koji se gradi uz već postojeći i koji je deo obilaznice oko Beograda, finansirala je Evropska investiciona banka, a ceo projekat košta 4,1 milijardu dinara.

Specifičnost u izgradnji mosta je da je čelična konstrukcija izgrađena u savskom brodogradilištu.

Glavni izvođač radova na izgradnji mosta kod Ostružnice je konzorcijum na čelu s kompanijom Štrabag, a podizvođač je beogradska Mostogradnja.

Radovi na izgradnji drugog mosta preko Save kod Ostružnice su počeli, u prisustvu tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića, 19. januara 2016.

Most će biti dug gotovo dva kilometra i biće izgrađen paralelno sa postojećim mostom, u okviru izgradnje druge trake autoputa na obilaznici oko Beograda.

Taj most će biti izgrađen u okviru izgradnje druge faze autoputa E-70/E-75 na delu od petlje „Dobanovci“ do petlje „Orlovača“.

Projekat predviđa izgradnju leve trake auto-puta iza mosta u zoni petlje „Ostružnica“ dužine 1.000 metara, kao i uklapanje dve rampe.

Novi most će biti most „blizanac“ postojećem mostu.

Inače, most preko Save kod Ostružnice izgrađen je i pušten u saobraćaj 1999. i iste godine je bombardovan.

U periodu od 2002. do 2006. godine most je rekonstruisan i pušten u saobraćaj.

(Tanjug)