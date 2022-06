MS preduzeća daju naročit doprinos odrzivom razvoju Srbije

KRAGUJEVAC – U organizaciji Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske, a u okviru Platfome “Održivi razvoj za sve”, u MIND parku u Kragujevcu održana je danas konferencija posvećena malim i srednjim preduzećima (MSP), koja daju veliki doprinos održivom razvoju Srbije.

Cilj konferencije pod nazivom „MSP100 Expo“ je da ukaže na ključnu ulogu koju domaća preduzetnička privreda ima u razvoju zemlje i mogućnostim koje postoje, kako bi se njihovi potencijali još više iskoristili.

Ovom prilikom izabrano je 100 malih i srednjih preduzeća, od ukupno 300 koliko ih ima u Srbiji, kao šampioni u svom poslu, koji su, po međunarodnim standardima, vodeći u srpskom izvozu, inoviranju i zelenoj transformaciji.

Među gostima, panelistima i moderatorima konferencije, bili su ambasadori Nemačke i Švajcarske, Tomas Šib i Urs Šmid, kao i predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja CEVES-a, Kori Udovički.

Prema rečima Kori Udovički, domaće firme koje su danas učestvovale imaju direktan izvoz svojih proizvoda i usluga na zahtevnom tržištu od preko milion evra, u poslednjih nekoliko godina i one direktno utiču na razvoj ekonomije u Srbiji.

„Svi su oni neophodni da bi Srbija imala bolju budućnost odnosno da bi naš razvoj bio onakav kakav želimo da bude i kakvim ga promovišu Ujedinjene nacije sa svojom Agendom 2030. odnosno sa ciljevima održivog razvoja. A to podrazumeva da razvijamo ljude, da štitimo životnu okolinu, da jačamo zajednicu i sve ove firme nam uspešno pokazuju kako to rade. Svakako je bitna podrška države da bi nastavile u tom pravcu. Ovde među panelistima imamo i slovenačke privrednike, čuli smo i njihova iskustva, ali moram da kažem da su srpski šampioni, kako ih zovemo ovde, zaista izuzetni u regionu, s obzirom na naš BDP per capita i da smo do sada uglavnom posvećivali pažnju stranim investitorima“, rekla je Udovički.

Naglasila je da je ovaj događaj, kome su prisustvovali ambasadori Nemačke i Švajcarske, realizovan kroz projekat „Ciljevi održivog razvoja za sve“, uz podršku nemačke i švajcarske vlada, kojima je i te kako potrebna Srbija sa jakom sopstvenom privredom, jer, kako je istakla, oni žele ovde da investiraju.

Srbija treba da bude ekonomski još snažnija, a to se može samo sa sopstvenom jakom privredom, dodala je Udovički.

Ambasadori Nemačke i Švajcarske, Tomas Šib i Urs Šmid, istakli su da mala i srednja preduzeća u Srbiji i te kako pokazuju inicijativu i odgovornost, kao i da Vlada Srbije prepoznaje i ceni svoje preduzetnike.

Zbog toga su Nemačka i Švajcarska do sada bile pravi partner Srbiji i njenim privrednicima, a to će biti nastavljeno i na dalje.

U okviru nekoliko plenarnih panela i okruglih stolova, razmatrano je kako MSP, koja čine najveći deo srpske privrede i kreiraju 65 odsto zaposlenosti i 45 odsto ukupnog izvoza, mogu da doprinesu dugoročnom održivom razvoju srpske ekonomije.

U okviru izložbenog dela predstavljena su vodeća mala i srednja preduzeća u Srbiji, njih 100, koji su nazvani „skriveni šampioni“, kod kojih direktan izvoz sopstvenih proizvoda i usluga čini više od 24,9 odsto prihoda i ima vrednost veću od milion evra.

Jedna od 100 je i firma „MikroElektronika“, čiji vlasnik Nebojša Matić ističe da su ovakve konferencije odlična prilika da se svi predlozi i zahtevi, koje firme u Srbiji imaju, objedine u jedan dokument, sa kojim mogu da izađu pred svoju Vladu, kako bi se poslovni ambijent još više poboljšao.

„Niko ne kaže da je poslovni ambijent loš, nego uvek kažemo da može još bolje. To je tako u stilu života svakog uspešnog preduzetnika, mi uvek težimo ka boljem. Nikada ne kažemo ništa ne valja, već ovo je dobro, ali možemo 100 posto bolje. Želeo bi da se zahvalim CEVES-u koji je sve ovo organizovao. Jedan od naših zahteva koje smo danas izložili je da se omogući firmama da bez poreza daju učešće za stanove svojim zaposlenima i to je ušlo u dokument sa zahtevima prema našoj državi. Ovo što smo čuli ovde dosta nam je značilo. Videli smo primer Irske, kao i šta mala i srednja preduzeća u Nemačkoj rade, svuda je ista priča. Morate da se probijate i da se trudite da biste uspeli. Dakle, svuda je potrebno mnogo rada i truda da bi se do uspeha došlo“, naveo je jedan od 100 uspešnih srpskih preduzetnika.

Konferencija „MSP100 Expo“ bila je prilika za osnaživanje i međusobno povezivanje, kao i pokretanje inicijativa, koje će podržati razvoj MSP i njihovu snagu usmeriti ka ostvarivanju ciljeva za dobrobit celog društva, istaknuto je na skupu.

(Tanjug)

