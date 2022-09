Musibegovic: Moguce dalje povecanje referentne kamatne stope

BEOGRAD – Profesor Bankarske akademije Ismail Musibegović rekao je gostujući na Tanjugu da svako povećanje referentne kamatne stope od pola procenta podiže ratu kredita za 30 do 40 evra.

Uzimajući za primer stambeni kredit od 50.000 evra koji je kod građana najzastupljeniji, Musibegović kaže da povećanja ukoliko se podizanje stope nastavi mogu da budu i veća.

„Uzimamo za primer kredit koji je od 50-ak hiljada evra, stambeni. Svako povećanje od pola procenta će sigurno povecahti za 30, 40 eura ratu koja je sad na nivou recimo oko 240 ili 250 eura. Ako se nastavi dalje ovako, to povećanje može biti i do 50 i 60 evra na mesečnom nivou, što je na godišnjem nivou 500 ii 600 eura“, ističe on.

Musibegović smatra da će centralne banke i dalje povećavati referentnu kamatnu stopu, jer je to jedna od mera za smanjenje inflacije, ali da se sve te promene baziraju na dubokim analizama.

„Obično Centralne banke najavljuju svoje poteze kao i Centralna banka Evrope tako i naša NBS. Suština je da se sve te promene u visini referentnih kamatnih stopa baziraju na dubokim analizama svih događaja koji su relevantni za takvo odlučivanje. To nije nečija proizvoljna odluka nego je na bazi onoga sto zovemo izvestaj o inflaciji za određeni period. Bez obzira da li je rec o Centralnoj banki Evrope ili NBS to su mere za sprečavanje inflacije, a jedan od mera i poluga je i povećanje referentne kamatne stope“, rekao je Musibegović.

Što se tiče mogućih intervencija NBS kao što je to bio slučaj u prethodnom periodu kada je najavljeno poskupljenje bankarskih naknada za građane, on kaže da NBS nema uticaja, i da će to prethodno diktirati konkurentnost banaka na tržistu.

„Država ne moze da intervenise, svaka banka je profitna organizacija i tu će određivati konkurentnost između banaka. To znači one koje budu ponudile bolje uslove ljudima, one će imati vise klijenata u odnosu na one koje nude skuplje kredite, tako da je vrlo važno da pre nego sto uđete u kredit pročitate detaljno u šta ulazite, i da se dobro preračunate“, zaključio je.

(Tanjug)

