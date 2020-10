Na ljubljanskom aerodromu tokom zime devet avio-kompanija

LJUBLJANA – Tokom zimske sezone preko ljubljanskog aerodroma „Jože Pučnik“ letove će obavljati devet avio-kompanija među kojima je i Er Srbija.

Više letova se očekuje ako se epidemiološka situacija poboljša, saopštio je operator aerodroma Fraport Slovenija.

Srpski nacionalni prevoznik će imati četiri leta na relaciji LJubljana-Beograd, prenosi STA.

Montenegro Erlajns će obavljati četiri leta nedeljno do Podgorice do kraja novembra, a Izi Džet će leteti do londonskog Getvika u decembru dva puta nedeljno.

Lufthanza planira dva leta dnevno za Frankufrt, Er Frans će leteti tri puta za Pariz, a možda i svakog dana uskoro.

Turkiš Erlajns će leteti za Istanbul tri puta nedeljno na početku zimske sezone, a ako okolnosti dozvole, uvešće se i dodatni letovi.

Očekuje se da će poljski LOT obnoviti letove u decembru, kao i Transavia do Amsterdama.

Brisels Erlajns planira da obnovi u februaru pet letova nedeljno.

Operator aerodroma Fraport Slovenija upozorava da je ovo trenutni zvanični red letenja koji je podložan mogućim brzim promenama zavisno od okolnosti.

Za prvih devet meseci aerodrom u Ljubljani opslužio je 267.780 putnika, što je 81,5 odsto manje nego u istom periodu lane.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.