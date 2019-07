Na novom autoputu kroz Grdelicu do danas 877.298 vozila

BEOGRAD – Ukupno 877.298 vozila prošlo je autoputem kroz Grdelicu, na deonici Niš-Preševo, od 15. juna kad je pušten u saobraćaj, saopštili su Putevi Srbije.

Prosečan dnevni saobraćaj u julu mesecu je oko 14.000 vozila u oba smera, dok je prosečan nedeljni saobraćaj oko 85.000 vozila.

Prema dosadašnjim podacima, Putevi Srbije očekuju da do kraja sezone, odnosno do 1. septembra, broj vozila premaši jedan milion, tako da će novim autoputem proći između 1,8 i 1,9 miliona vozila, od 15. juna do 1. septembra.

Iz Puteva Srbije tvrde i da je autoput u potpunosti bezbedan za saobraćaj, da, od kada je deonica otvorena nije bilo nijedne teške saobraćajne nezgode, te da se beleži samo zaustavljanje vozila usled kvara automobila, nestanka goriva, zbog fotografisanja i slično.

(Tanjug)