Na pijacama prethodne nedelje najtraženiji paradajz

BEOGRAD – Na beogradskim pijacama prethodne nedelje najtraženiji proizvod bio je paradajz koji, kako saopštavaju iz Veletržnica Beograd, stiže iz Leskovca, a može se kupiti po ceni od 40 do 60 dinara.

Promet paradajza je čak 60 odsto veći u odnosu na prethodni period, a za njim slede šargarepa, lubenica, jabuka i dinja.

Inače, za kilogram šargarepe potrebno je odvojiti od 30 do 50 dinara, dok veza tog povrća košta 100 dinara, lubenica po kilogramu staje od 25 do 35 dinara, jabuka je po kilogramu, u zavisnosti od vrste, od 40 do 160 dinara, dok je za kilogram dinje potrebno izdvojiti od 40 do 60 dinara.

U odnosu na prethodni period, takođe, porastao je promet kupusa, paprike i plavog patlidžana.

Od voća pored jabuka aktuelne su i breskve koje po kilogramu koštaju od 70 do 160 dinara u zavisnosti od vrste, kajsije kojih kilogram košta od 70 do 150 dinara i trešnje za koje je potrebno izdvojiti po kilogramu od 100 do 150 dinara.

I promet šljive polako počinje da raste na pijacama, a cena po kilogramu te voćke iznosi između 80 i 100 dinara.

Od ove nedelje, Beograđani će moći da kupe i smokve na pijacama, a za kilogram smokvi potrebno je izdvojiti od 160 do 220 dinara.

(Tanjug)

