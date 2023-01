Na Produktnoj berzi jeftinija pšenica, kukuruz, soja, skuplja samo suncokretova sačma

Na Produktnoj berzi u Novom Sadu u proteklih nedelju dana pojeftinili su pšenica, kukuruz i soja, a poskupela je samo suncokretova sačma, saopšteno je danas.

Ugovori za pšenicu zaključeni su u cenovnom rasponu od 33 do 34,50 dinara po kilogramu, bez poreza na dodatu vrednost (PDV), što je pad od 4,75 odsto u odnosu naprethodnu nedelju. Prosečna cena je iznosila 33,21 dinar po kilogramu, bez PDV-a ili 36,54 dinara sa PDV-om.

Kukuruz je početkom nedelje koštao 31,80 dinara po kilogramu bez PDV-a, da bi, krajem nedelje ta žitarica pojeftinila na 31,20 dinara, bez PDV-a.

Prosečna cena kukuruza iznosila je 31,56 dinara po kilogramu, bez PDV-a, a 34,72 dinara sa PDV-om, što predstavlja pad od 3,65 odsto u odnosu na cenu nedelju dana ranije.

Cena soje bila je 67 dinara po kilogramu bez PDV-a i u odnosu na prethodnu nedelju, soja je jeftinija 0,7 odsto. Interesovanje kupaca za kupovinom uvozne soje iz Hrvatske bilo je primetno tokom cele nedelje.

Ugovori za uvoznu soju, na paritetu CPT kupac, zaključeni su početkom nedelje na 68,50 dinara po kilogramu, bez PDV-a, da bi kasnije cena pala na 67,30 dinara po kilogramu, bez PDV-a.

Poraslo je trgovanje suncokretovom sačmom koja je poskupela 8,8 odsto i količinski je bila više zastupljena u trgovanju nego prethodne nedelje.

Ugovori za sunckokretovu sačmu početkom nedelje zaključeni su po ceni od 35,50 dinara, bez PDV-a, da bi cena zbog pojačane tražnje porasla na 36 dinara bez PDV-a. Prosečna cena je iznosila 35,64 dinara, bez PDV-a, 42,77 dinara sa tim porezom.

Mineralno đubrivo je krajem nedelje pojeftinilo, AN je bio u ponudi u cenovnom rasponu od 676 do 700 evra po toni, KAN se nudi po 626 do 660 evra, a NPK 16:16:16 u ponudi je po ceni od 701 evro po toni.

Rusko đubrivo urea u pakovanju od 500 kilograma košta 76,29 dinara po kilogramu, bez PDV-a ili 650 evra po toni, što je u odnosu na decembarske cene niže za 11,9 odsto. Kasnije ponude tog đubriva tokom nedelje bile su po cenama do 670 evra po toni.

(Beta)

