Na projektu Rio Tinta neki su hteli politicki da profitiraju

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da nije nikakav advokat Rio Tinta niti ima celu informaciju o izveštaju o zlostavljanjima i rasizmu u toj kompaniji, ali je skrenula pažnju na činjenicu da je kompanija sama objavila taj izveštaj.

„Navedite mi jednu kompaniju u Srbiji ili regionu koja bi takav izveštaj, koji je uradila neka nezavisna agencija, javno objavila. To je za mene veliki plus, zato što su rekli da imaju problem sa tim i da moraju da nađu način kako će to da se reši“, rekla je Mihajlovićeva za TV K1.

Kako navodi, pregovori za prodaju parcela građana Gornjih Nedeljica Rio Tintu vođeni su mnogo pre odluke Vlade Srbije da prekida projekat i ukida uredbu o prostornom planu.

„Rio Tinto tamo nije vlasnik tako što mu je država dala to pravo ili izvršila eksproprijaciju. Oni su za svoj novac pregovarali i kupovali parcele i toga moramo da budemo svesni“, istakla je Mihalovićeva.

Smatra da ne misle svi isto u Jadru kao Sava Manojlović, što se vidi iz toga da su neki ljudi prodali parcele.

„Vlada jeste ukinula Uradbu o prostornom palnu i sa tom pričom je završeno. Što se tiče litijuma generalno, ja nikad ne mogu da se složim s tim da mi treba sve potpuno da obustavimo u Srbiji i da ništa ne treba da radimo i da ukinemo rudastvo, jer je to poruka zelenih organizacija koje pokušavaju u tome da neđu neku svoju priču za izbore koji dolaze“, ocenila je ministarka rudarstva i energetike.

Ona je rekla da najveće zagađenje vazduha u gradovima dolazi od individualnih ložišta i napomenula da ministarstva rudarstva i zaštite životne sredine daju novac za zamenu kotlova u toplanama.

„Zato što mi znamo da je centar zagađenja pre svega u individualnim ložištima, što se odnosi i na Beograd. Zato svi koji žele da zamene kotlove neka se jave na javne pozive da dobiju subvencije kako bismo smanjili zagađenje. Jesu i saobraćaj i energetika zagađivači. Možda nam zato treba da u vremenu ispred nas da pričamo o električnim vozilima koja su budućnost šta god mislili o tome“, izjavila je Mihajlovićeva.

Naglasila je da je deo toga i litijum i da mi moramo odlučiti da li ćemo uvoziti električna vozila ili ćemo eksploatisati rudu u cilju razvoja.

„To je na nama i na budućoj vladi koja će morati da o tome razgovara sa svima. Ili ćemo da budemo uvozno zavisni i da uvozimo sve sirovine, a da ovde bude sve zeleno“, kazala je Mihajlovićeva.

Ona je ocenila da je moguće da se litijum iskopava bez zagađenja, ali da je ovo bio trenutak kad nememo sve studije, niti je došla nova pilot tehnologija, a koji je sada iskorišćen u političke svrhe.

„Zato što to što se pojavljivalo u medijima su neki površinski kopovi u Boliviji i tehnologije koje su zastarele. Za Srbiju je bio planirana nova tehnoloigija, čvrst otpad, tehnologija bez isparenja sumporne kiseline. Sve to ekolozi vrlo dobro znaju, ali je bio trenutak da se na tome politički zaradi“, rekla je Mihajlovićeva.

O novim zahtevima Manojlovića da nema u narednih 20 godina iskopavanja, kazala je da ne može on biti taj koji će diktirati šta će Srbija da radi narednih decenija, već treba da se otvori široka javna rasprava o tome šta će generacije ovde da rade.

(Tanjug)

