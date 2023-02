Na Sajmu turizma više cene aranžmana, „popusti“ do 40 odsto

BEOGRAD – Posetioci najznačajnije turističke manifestaciji u zemlji i regionu Međunarodnog sajma turizma i Međunarodnog sajma hotelsko-ugostiteljske opreme Horeca – Oprema, na Beogradskom sajmu, kažu da su više cene aranžmana nego prethodne godine, dok predstavnici turističkih agencija navode da su pripremili popuste od 10 do 40 odsto, u zavisnosti od destinacije i termina, kao i da već imaju veliki broj rezervacija.

Andrej Todorović iz turističke agencije Kontiki kaže za Tanjug da je interesovanje i veće nego što su očekivali, ponajviše za Tursku, Grčku, a da se ove godine povećalo i interesovanje za put u Egipat.

„Ove godine je interesantno što smo kao novu destinaciju uveli i Tunis, očekujemo veliki broj gostiju, kao i veliki broj parova sa decom“, rekao je on.

Dušan Atanasov iz agencije Big Blu rekao je da više nego zadovoljan interesovanjem na početku sajma.

„Dobro idu rezervacije, ali nas raduje veliki broj pitanja koji posetioci imaju za nas. Srbija je odlučila da putuje“, rekao je on Tanjugu.

Pored aranžmana za Tunis koji od ove godine nudi i Big Blu agencija, Atanasov ocenjuje da su za srpske turiste standardno Grčka i Turska najtraženije, ali da je ta agencija ove godine proširila broj mesta u Turskoj gde se može stići kolima, pa se nadaju da će to izazvati pozitivnu reakciju.

Obojica poručuju da turisti u Grčkoj više traže privatan smeštaj, dok se za Tursku i Egipat oglavnom odlučuju za hotelski smeštaj, jer su te zemlje poznate po atraktivnim „ol inkluziv“ aranžmanima.

Pored toga, tražene su Italija, Španija, kao i evropske prestonice.

Posetioci ocenjuju da su posekupeli aranžmani za letovanje i navode da tako za ostrvo Rodos treba izdvojite za 10 noćenja oko 800 evra po osobi za polupansion, dok se za Paraliju mogu naći aranžmani za 300 evra po osobi.

Hurgada u Egiptu je sedam noćenja u ol inkluziv varijanti 1.000 evra, dok se u Alanji u Turskoj može naći sličan aranžman za manju cenu, oko 700 evra.

Izlagači na Sajmu uglavnom nude od 10 do 40 odsto popusta za rane rezervacije, u zavisnosti od termina i objekta, a neki su popust produžili do 1. marta, do kada se mogu naći aranžmani po sajamskim cenama.

Posetioci, ipak, kažu da su uglavnom zadovoljni ponudom i izlagačima, ali se i žale što su cene više nego prethodnih godina.

„Mi želimo da odemo u Lisabon, a da su cene veće jesu, i to već mogu da vam kažem na prvi pogled, iako ću detaljno pogledati sve večeras kod kuće“, kaže sagovornica Tanjuga.

Beograđanka, koja sa mužem želi da nađe povoljan aranžman za Grčku, isto primećuje povećanje cena, ali i raznovrsnu ponudu koji nudi Turistička organizacija Srbije.

„Jako su interesantne destinacije u Srbiji na prvi pogled, ali još uvek nismo stigli do stranih agencija, u narednim danima ćemo odlučiti“, rekla je ona.

Ambasador Alžira u Srbiji Fatah Mahraz je u izjavi za Tanjug izrazio veliko zadovoljstvo na organizaciji ovogodišnjeg sajma, gde je Alžir jedna od osam afričkih zemalja koja se ove godine prvi put predstavlja u Beogradu.

„Primetili smo veliki potencijal koji Srbija ima za turizam, i videli smo da ima prostora za saradnju, a mi ćemo raditi da Srbija postane poznata turistima iz Alžira, ali i da Alžir približimo posetiocima iz Srbije“, rekao je Mahraz za Tanjug.

Predstavnica alžirskog ministarstva turizma Nacer Bej Saliha je rekla da je Alžir atraktivna destinacija, jer ima veliko more, najveću pustinju na svetu Saharu, planinske lance i arheološke lokalitete, tako da je sigurna da se za svakog može naći po nešto.

„Alžir je zemlja u kojoj u jednom danu možete da proživite sva četiri godišnja doba“, dodala je ona.

Prvi put se ove godine na sajmu predstavljaju Alžir, Burundi, Kamerun, Obala Slonovače, Gabon, Ekvatorijalna Gvineja i Namibija.

Srbija ove godine očekuje da nadmaši 2022. godinu po rezultatima u turizmu, kao i turiste iz Kine koja je ove godine partner sajma, rekla je Tanjugu direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.

„Turisti iz Kine, po iskustvu, obilaze mesta gde su njihovi prijatelji, a kod nas najčešće posećuju destinacije u Zapadnoj Srbiji. Mi smo spremni i očekujemo ih“, rekla je Labovićeva.

Srbija je sa Kinom povezana sa dva direktna avio-leta. Takođe, nisu potrebne vize, a Kina je ukinula i nultu toleranciju za kovid.

„Važno je da se daleka tržišta otvaraju, svi u EU očekuju turiste iz Kine koja se od januara otvorila za putovanja, a interesovanje za Srbiju je veliko u Kini“, rekla je ona.

Labovićeva je ocenila da turisti sve više traže aktivan odmor i da im je interesantan i ruralni turizam, ali da su posle gradova poput Beograda i Novog Sada, najatraktivnije mnogobrojne banje u Srbiji, kako za strane, tako i za domaće turiste.

Posetioce sajma i ove godine u halama 1, 1A i 4 Beogradskog sajma očekuje raznovrsna turistička ponuda i veliki broj popularnih svetskih destinacija.

Sajam turizma se održava pod sloganom „Kad je odmor nije teško“, a učestvuje oko 350 izlagača iz 33 države, među kojima je i osam novih država sa afričkog kontinenta.

Srbija svoje turističke adute predstavlja u hali 4 Beogradskog sajma kroz autentične nastupe Turističke organizacije Srbije (TOS), Turističke organizacije Beograda (TOB), kao i učešće mnogobrojnih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije.

Radno vreme Sajma od četvrtka 23, do 25. februara, biće od 10 do 19 časova, a u nedelju 26. februara sajam će biti otvoren od 10 do 18 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 450 dinara, a za grupne posete (minimum osam osoba) 350 dinara.

