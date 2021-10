Nadzorni odbor EPS predlaže uvođenje strateške rezerve

BEOGRAD – Nadzorni odbor Elektroprivrede Srbije(EPS) uputio je inicijativu Ministarstvu rudarstva i energetike za uvođenje mehanizma strateške rezerve kao prelaznog rešenja za obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja kupaca u Srbiji, saopšteno je iz EPS-a.

V.d. direktora EPS-a Milorad Grčić je pojasnio da strateška rezerva znači konzerviranje svih elektrana koje treba da izađu iz redovnog rada i za slučaj energetske krize, dekonzerviraju se i pokreću.

Dodao je da je cilj inicijative da se obezbedi stabilno snabdevanje uz nepromenjene cene za građane Srbije.

„Kapaciteti koji budu konzervirani posle analize stručnih službi mogu se aktivirati u uslovima kriza sličnih današnjoj, kada dođe do poremećaja na tržištu, odnosno kada cena i količina električne energije opravdavaju rad termo kapaciteta koji su u strateškoj rezervi“, istakao je on.

Izvršni direktor za trgovinu električnom energijom Dragan Vlaisavljević, je pojasnio da je ovo prelazno rešenje urađeno po modelu iz Evropske unije (EU).

„Neke zemlje, kao što je Nemačka, uvele su strateške rezerve i u ovoj situaciji ih aktiviraju, dok je Rumunija u potpunosti zavisna od vetra. Postojeći zakon napravljen je trgovački, a ukoliko ministarstvo prihvati ovu inicijativu mogli bismo da sačuvamo postojeće i gradimo nove kapacitete“, rekao je Vlaisavljević.

Član Nadzornog odbora ispred Vlade Srbije, Petar Stanojević je pozdravio ovu inicijativu i istakao da je on i za strateške rezerve i za konzervaciju kapaciteta, jer, kako je rekao, ovo jeste prva velika energetska kriza, ali veruje da nije poslednja.

