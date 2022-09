Nagrađen 20-milioniti putnik kompanije Er Srbija

BEOGRAD – Er Srbija saopštila je danas da je prevezla 20-milionitog putnika od 26. oktobra 2013. godine, od kada posluje pod današnjim imenom, a u pitanju je Simonida Bugarčić koja se ukrcala na let JU500 za Njujork.

Nju je perserka putem razglasa pozvala tokom leta, a usledilo je iznenađenje u vidu nagrade za besplatan let do bilo koje destinacije iz mreže Er Srbije i to za dve osobe koju je Simonidi uručio generalni direktor Er Srbije Jirži Marek.

Bugarčić je rekla da u Njujork putuje turistički i da joj je nagrada odličan početak, i da očekuje da će imati sjajan put.

Ona je tom prilikom rekla da ne leti često, ali kada leti, njen izbor je Er Srbija, navodi se u saopštenju.

Generalni direktor Er Srbije, Jirži Marek, rekao je da je srećan jer su mesec dana pre devetog rođendana prevezli jubilarnog dvadesetmilionitog putnika.

On je naveo i da je Er Srbija tokom letnje sezone ostvarila rekordne rezultate u broju prevezenih putnika, i da se istovremeno pozicionirala kao vodeća avio-kompanija u regionu i po broju letova.

„Poverenje koje nam putnici ukazuju i posvećenost naših zaposlenih predstavljaju temelj i snažan motiv za dalja unapređenja poslovanja i ponude. Hvala Simonidi što je izabrala upravo Er Srbiju. Verujemo da će ovu nagradu iskoristiti za stvaranje novih uspomena“, rekao je Marek.

Srpska nacionalna avio-kompanija, tokom jula i avgusta ove godine, preko matičnog aerodroma u Beogradu, kao i vazdušnih luka u Nišu i Kraljevu prevezla je više od 800.000 putnika, čime je premašila rezultate iz pretpandemijske 2019. godine. Uoči letnje sezone kompanija je proširila svoju mrežu za još 10 novih destinacija u Evropi. Zbog povećane potražnje za letovima između Beograda i Njujorka, tokom predstojeće zimske sezone broj letova na ovoj liniji povećaće se sa uobičajena dva na tri leta nedeljno.

(Tanjug)

