Najbolji traktor za 2021 – Mas sey Ferguson i u Beogradu

BEOGRAD – Traktor Mas sey Ferguson 8S.265 (MF), koji je u Milanu poneo titulu najboljeg traktora za ovu godinu (Tractor of the Year 2021), predstavljen je i u Beogradu.

Ovaj model namenjen je korišćenju u ratarstvu, a ostvaruje uštedu od 10 odsto u odnosu na svoje prethodnike.

Promociju ovog traktora organizovala je kompanija ITN u Beogradu.

Traktor ima izuzetnu preglednost, a maksimalnu snagu traktor postiže na 1.600 obr/min, što govori koliko je „štedljiv“, prenosi Agroklub.

U MF 8S.265 je ugrađen motor snage 5, a poseduje sistem selektivne kataliticke redukcije, katalizator dizel oksida kao i čestica čađi, u jednom paketu“.

Model ovog traktora posebno odlikuje takozvani „U“ profil, kaže predstavnica Srbije u komisiji koja bira traktor godine Marija Antanasković.

„To znaci da je prednji kraj traktora odvojen od kabine. Čitava 24 centimetra. To je bitno za rukovaoca jer je manji prenos vibracije i buke, ali je i manje zagrevanje, pa se štedi energija na hladenje kabine. S obzirom na to da je ovaj traktor 265 KS i 20 KS ‘bustane’ snage, to uopšte nije zanemarljivo kada se radi na velikoj površini“, pojašnjava ona i dodaje da traktor ima usklađen rad motora i transmisije.

To je „power shift“ transmisija koja ima sedam brzina u četiri segmenta i to 28 napred, 28 pozadi.

U svakom momentu se uskladuje broj obrtaja motora sa potrebnom brzinom i snagom.

Ovogodišnji pobednik bi trebalo da uđe u komercijalnu proizvodnju u poslednjem kvartalu ove godine.

Traktor MF 8S.265 odneo je ubedljivu pobedu od nominovanih devet traktora, u kategoriji „Traktor godine 2021“ odnosno model namenjen korišćenju u ratarstvu, na takmičenju koje je održano u Milanu 18. decembra.

(Tanjug)

