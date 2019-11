Najteže naći kozmetičare, frizere, mesare, kuvare, stolare

BEOGRAD – IT-ijevci su i dalje među najtraženijim zanimanjima na tržištu rada u Srbiji i taj trend aktuelan je godinama u nazad.

Pored IT sektora, natraženiji su i prodavci, komercijalisti, vozači, magacioneri, telefonski operateri, administrativni radnici, pokazuju podaci sajta poslovi.infostud.

To su ujedno i pozicije za koje kandidati u najvećem broju konkurišu.

Tokom prvih deset meseci ove godine na sajtu poslovi.infostud.com objavljeno je nešto više od 42.500 oglasa, a kategorije poslova u kojima su oglasi najčešće objavljivani su trgovina i prodaja, IT, mašinstvo, administracija i elektrotehnika.

Za te poslove, u proseku, konkuriše 62 kandidata.

IT oblast je i dalje među najtraženijim zanimanjima i taj trend postoji već godinama unazad. Najtraženiji su JavaScript Developer, Java Developer, IT Help Desk / Support, NET Developer i PHP Developer.

I ove godine, kao i prethodne, podaci pokazuju da je na tržištu poslova koji ne zahtevaju visok stepen stručne spreme najteže doći do kadrova iz oblasti nege lepote (frizer, kozmetičar), ugostiteljstva (kuvar, mesar, pekar), građevine (armirač, zidar) i mašinstva (autolimar, metaloglodač, stolar).

Prema podacima NSZ, poslodavci teško dolaze i do radnika tekstilne struke (šivac konfekcije, krojač tekstila, prelac, tkač, tekstilni tehničar), kao i profila pravne struke (pomoćni daktilograf, upravni tehničar, pravnik).

U Infostudu kažu da se deficit kadrova u IT oblasti ogleda s jedne strane, u nedovoljnom broju IT kadrova srednjeg ili višeg senioriteta koji bi zadovoljili trenutne potrebe tržišta.

Zato se neretko dešava da su IT poslodavci primorani da ponavljaju oglase za poslove zbog nemogućnosti da zatvore raspisanu poziciju, dok se, s druge strane, često dešava da, iako su u potrazi za medior ili senior kadrovima, zaposle početnika (junior) kako bi od njih vremenom stvorili stručnjaka sa iskustvom.

„S druge strane, kada je reč o niže kvalifikovanim pozicijama, bolji uslovi rada u inostranstvu i veliki broj ljudi koji se sele zarad toga su glavni razlog nedostatka tih kadrova“, navode.

Takođe, jedan od razloga je i nedovoljna potražnja za upisom u škole u kojima se obrazuju te struke.

Godišnje više od 200.000 ljudi preko tog sajta traži posao, kako oni koji traže prvi posao, tako i bolje, nove prilike.

U Infostudu kažu da poslodavci biraju i pokušavaju da nađu kvalitetnog zaposlenog, ali da i kandidati s druge strane, imaju istu opciju odabira što kvalitetnijeg poslodavca, sa dobrim uslovima rada.

Plata, iako jeste vrlo bitan faktor prilikom izbora posla, nije već dugo presudna.

„Kanidati već godinama unazad u našim istraživanjima ističu da su im najbitniji međuljudski odnosi u željenoj kompaniji, posle toga dolazi tek plata na red, a zatim mogućnost napredovanja, mogućnost učenja ali i radno vreme“, navode za Tanjug u Infostudu.

Nedavno istraživanje Infostuda pokazalo je da je trend od 2016. godine da veće potražnje kandidata sa srednjom stručnom spremom.

S druge strane, za svega 11 odsto poslova bio je neophodan završen fakultet ili master, a za 35 odsto poslova Visoka škola ili bečelor.

