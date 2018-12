Najveća plata u Crnoj Gori – 174 minimalca

PODGORICA – Najveća zarada u Crnoj Gori u ovoj godini, na koju su plaćeni porezi i doprinosi, isplaćena je u avgustu i iznosila je neto 33.695 evra, a od nje su, prema računici podgoričke Pobjede, mogle da se isplate više od 174 minimalne zarade.

„Dok se sindikat i opozicija ‘prepucavaju’ s vladom oko zahteva za povećanje minimalca, koji je najniži u regionu i iznosi 193 evra, najsvežiji podaci crnogorske Poreske uprave pokazuju da je najtanji koverat zarađen u novembru primilo 7.269 zaposlenih“, navodi list.

“Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava, najveća zarada od 33.695 evra isplaćena je u avgustu tekuće godine, i sa obračunatim i prijavljenim porezima i doprinosima što je bruto 59.638 evra, isplaćena je licu zaposlenom u delatnosti vađenja sirove nafte”, navodi se u tekstu.

Na drugom mestu je zarada isplaćena u septembru, a na trećem u oktobru.

Iz Poreske uprave su naveli da je najveća zarada za poreski period septembar tekuće godine iznosila 17.102 evra, a bruto 30.269 evra, a isplaćena je licu zaposlenom u delatnosti monetarnog poslovanja.

U oktobru je najveća neto isplaćena plata bila 10.328 evra, a sa porezima i doprinosima 18.281 evro. Ova isplata je registrovana u delatnosti izgradnje stambenih i nestambenih objekata.

U Crnoj Gori, po evidenciji Poreske uprave, ima blizu 192.000 zaposlenih.

Broj zaposlenih koji primaju minimalnu zaradu razlikuje se od meseca do meseca, ali istovremeno to ne znači da su baš svi sa evidencije primili samo 193 evra jer je česta pojava da poslodavci na ruke zaposlenom isplate razliku do pune plate i na taj način izbegavaju poreze i doprinose.

To je obostrano loše i po državu i zaposlenog jer će mu penzija biti manja, konstatuje Pobjeda.

(Tanjug)