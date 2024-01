Najveći brod za krstarenje na svetu ima 20 paluba i sedam bazena

Najveći brod za krstarenje na svetu, dugačak gotovo koliko četiri gradska bloka zgrada, trebalo bi da danas počne svoje prvo putovanje polaskom iz luke u Majamiju, u SAD.

Brod „Icon of the Seas“ (Ikona mora) kompanije Rojal Karibien (Royal Caribbean) dugačak je 365 metara.

Pred isplovljavanje iz južne Floride na svoje prvo sedmodnevno putovanje tropskim morima, zvanično je „kršten“ u utorak uz pomoć fudbalske legende Lionela Mesija (Messi) i njegovih saigrača iz Intera Majamija.

„Brod je vrhunac više od 50 godina sanjanja, inovacija i življenja naše misije – da odgovorno pružimo najbolja iskustva odmora na svetu“, rekao je ove nedelje predsednik i izvršni direktor grupe „Rojal Karibien“ Džejson Liberti (Jason Liberty).

Za krstarenje su se prijavili putnici čim je u oktobru 2022. brod u izgradnji predstavljen javnosti. Interesovanje je bilo najveće za 53 godine postojanja „Rojal Karibiena“.

„Icon of the Seas“ je podeljen na osam karakterističnih, posebno uređenih tematskih „četvrti“ – pravih „naselja“ na 20 paluba. Ima šest vodenih tobogana, sedam bazena, klizalište, pozorište i više od 40 restorana, barova i salona. Brod može da ugosti do 7.600 putnika o kojima se stara 2.350 članova posade.

Pokreće ga šest motora koji mogu da rade na dve vrsta goriva – dizel ili tečni prirodni gas koji manje zagađuje.

Međutim, neki ekolozi brinu da brodovi na gasni pogon povećavaju emisiju metana, a drugi koji gledaju još šire kažu da turisti na krstarenju generišu osam puta više ugljenika nego turisti na kopnu.

(Beta)

