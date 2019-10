NALED: Zakon nije uključio sve strane, CarGo potreban

BEOGRAD – Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) smatra da nisu sve zainteresovane strane bile uključene u pisanje izmena Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, zbog čega sada taksisti protestuju i traže gašenje CarGo aplikacije, dok veliki broj CarGo korisnika ukazuje da je ova aplikacija potrebna na tržištu.

On je gostujući na RTS-u rekao da se zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ne zasniva na procenama i tome šta korisnici žele, već se gledalo šta će taksistima odgovarati, saopšteno je iz NALED-a.

“Građani se nisu pitali i zato se dešavaju ovakve situacije i ovo nije normalno. CarGo ima toliko korisnika da pokazuje da je tržištu potreban”, ocenio je Radak.

On je dodao da taksisti gledaju Zakon o drumskom saobraćaju, dok sa druge strane CarGo posluje kao udruženje i pruža pomoć na putu svojim članovima, što nije taksi prevoz, tako da, kako je rekao, to deluje potpuno logično i legalno.

Direktor kompanije CarGo Tećnologies Vuk Guberinić rekao je za RTS da se na njegov poziv da se osnuje novo “pošteno” taksi udruženje za tri dana javilo više od 100 “poštenih” taksista koji, kako se navodi, ne žele da budu deo protesta i haosa, već žele da nađu rešenje.

„CarGo je jedini za sada koji je ponudio rešenje za protest i maltretiranje građana. Mi ćemo pomoći taksi preduzetnicima i poštenim ljudima da otvore novo taksi udruženje koje će se zvati ‘Novi taxi’ jer smatramo da postoji prostora da se normalno obavlja i njihova delatnost. CarGo će im obezbediti besplatan i nov softver“, rekao je Guberinić.

On je dodao da CarGo neće postati taksi preduzetnik, niti taksi prevoznik, već će samo pomoći u osnivanju udruženja i ponuditi najsavremeniju aplikaciju za Novi taxi.

(Tanjug)