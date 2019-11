Naložena obustava državne pomoći za Montenegro Erlajns

PODGORICA – Crnogorska Agencija za zaštitu konkurencije naložila je Ministarstvu saobraćaja i pomorstva da privremeno obustavi dodelu državne pomoći Montenegro Erlajnsu, dok ne završi istražni postupak utvrđivanja usklađenosti državne pomoći koja je dodeljena toj kompaniji 2018. i 2019. godine.

“Ministarstvo saobraćaja i pomorstva dodelilo je kompaniji MA potencijalno neusklađenu državnu pomoć u iznosu od oko 7,2 miliona evra u 2018, odnosno 5,5 miliona evra u 2019. godini. Ministarstvo je bilo dužno da pre dodele državne pomoći Agenciji podnese prijavu na ocenu usklađenosti sa Zakonom o kontroli državne pomoći”, navodi se u rešenju Agencije, prenose podgoričke Vijesti.

Savet Agencije za zaštitu konkurencije je takođe naložio Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, kojim rukovodi Osman Nurković, da u roku od 30 dana od prijema rešenja, Agenciji dostavi sve raspoložive podatke i informacije potrebne za ispitivanje.

Postupak je Agencija pokrenula po službenoj dužnosti, a na osnovu predloga rešenja v.d. direktorce Lepe Aleksić.

Istražni postupak i nalozi iz rešenja, odnose se „na mere koje nisu odobrene Planom restrukturiranja Montenegro Erlajnsa, a koji je odobren Rešenjem Komisije za kontrolu državne pomoći od 20. juna 2012.“, dodaje se u tekstu.

„S obzirom na to da je Plan restrukturiranja kompanije MA ocenjen usklađenim sa zakonom u junu 2012., u skladu sa principom ‘prvi put-poslednji put’, ova kompanija ne sme da dobija dodatnu pomoć za restrukturiranje u roku od 10 godina od dana usvajanja Plana restrukturiranja“, ističu iz Agencije.

Ministarstvo, kako se napominje, „nije dostavilo Plan na osnovu kojeg je dodeljena navedena pomoć, odnosno Agencija nije mogla ceniti da li postoje zakonske pretpostavke za dodelu ove pomoći“.

Takva pomoć, kako se zaključuje u rešenju, „narušava ili preti da će narušiti konkurenciju dovođenjem u povoljniji položaj kompaniju MA u odnosu na ostale učesnike na relevantnom tržištu“, prenose Vijesti.

Plan restrukturiranja, podseća list, bio je odobren na period od 2012. do kraja 2015. i u skladu sa scenarijima sadržanim u Planu, očekivalo se da ova kompanija nakon sprovedenih mera bude dugoročno održiva, odnosno, da će samostalno moći da posluje na tržištu do 2016. godine. To se, međutim, nije desilo, zaključuju Vijesti.

