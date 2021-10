NBL Grupa: Zahtevi za poljoprivredne kredite do 1. novembra

BEOGRAD – Članice NLB Grupe, NLB i Komercijalna banka pozvale su sve zainteresovane poljoprivrednike da do 1. novembra podnesu zahtev za kreditiranje uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za kupovinu odgovarajuće mehanizacije namenjene poljoprivrednim poslovima.

NLB Grupa saopštava da su krediti uz subvenciju namenjeni nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, repromaterijala, kao i biljnoj i stočarskoj proizvodnji registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Navedeno je da se odobravaju krediti u iznosu do šest miliona dinara za fizička lica ili preduzetnike, odnosno do 18 miliona dinara za pravna lica, uz fiksnu kamatnu stopu i rok otplate do 60 meseci, u zavisnosti od namene kredita.

Cilj im je da podstaknu investiciona ulaganja u razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva.

Takođe, subvencijom se ostvaruju posebne pogodnosti za podsticanje gazdinstva na područjima sa otežanim uslovima rada, osobe do 40 godina starosti, kao i žene, nosioce poljoprivrednih gazdinstava.

NLB Banka i Komercijalna banka ove godine su od početka programa, piše u saopštenju, odobrile više od 900 kredita u iznosu većem od 2,3 milijardi dinara što je gotovo 43 odsto ukupnog isplaćenog iznosa subvencionisanih kredita.

(Tanjug)

