NBS članica mreže zelenih finansijskih sistema

BEOGRAD – Nakon niza aktivnosti koje su guverner i Narodna banka Srbije (NBS) preduzeli za promovisanje važnosti zaštite životne sredine, NBS je danas, 2. jula 2021. godine, na dan kada slavi 137 godina od svog osnivanja, zvanično obaveštena da je postala članica ugledne međunarodne grupe centralnih banaka i supervizora u okviru Mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema (NGFS – Network for Greening the Financial System).

Mreža za ozelenjavanje finansijskog sistema je jedan od vodećih pokreta finansijskih institucija usmerenih ka „ozelenjavanju“ globalnog finansijskog sistema, a trenutno ima 94 članica i 15 supervizora, među kojima su najveće centralne banke sveta i međunarodne finansijske institucije.

(Tanjug)

