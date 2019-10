NBS: Značajno povećan broj POS uređaja kod trgovaca

BEOGRAD – Broj instaliranih POS terminala u Srbiji povećan je za 12,4 odsto na 89.367 na kraju drugog kvartala 2019. godine, u odnosu 79.486 koliko ih je bilo u na kraju drugog tromesečja 2018., saopštila je Narodna banka Srbije.

U periodu od 2007. do 2017. godine, rast broja terminala kretao se u proseku oko 2,5 posto godišnje, navode iz NBS i dodaju da nakon manje od godinu dana od kada je u primeni Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, podaci ukazuju na veoma pozitivne trendove u pogledu daljeg razvoja i povećanja efikasnosti bezgotovinskih plaćanja u Srbiji.

U saopštenju se podseća da su tim zakonom ograničene međubankarske naknade koje predstavljaju bitnu komponentu ukupnog troška trgovca – trgovačke naknade- za prihvatanje platnih transakcija, kako bi se omogućilo trgovcima da postavljanjem novih POS terminala pod povoljnijim uslovima, privuku nove potrošače i bolje se pozicioniraju na tržištu.

Snižavanje trgovačkih naknada imalo je uticaj na širenje internet prihvatne mreže.

Naime, na kraju drugog kvartala 2018. godine broj virtuelnih prodajnih mesta bio je 681, dok je na kraju drugog kvartala 2019. godine broj virtuelnih prodajnih mesta 989, što predstavlja rast od 45 odsto, precizira se u saopštenju NBS.

Nakon stupanja na snagu Zakona u decembru 2018., broj transakcija na prodajnim mestima u prvom polugodištu ove godine povećan je za 21,5 procenata, a promet za 22,1 odsto u odnosu na isti period godinu ranije.

To potvrđuje procenu NBS da će doći do povećanja broja transakcija na prodajnim mestima usled ograničenja međubankarskih naknada i smanjenja troškova na strani prihvatanja, za razliku od pojedinih procena relevantnih subjekata koje su predviđale potpuno suprotan trend, ističu iz centralne banke.

„Ovi podaci ukazuju na to da se broj i vrednost transakcija povećavaju u većem procentualnom iznosu u odnosu na isti period prethodnih godina, s obzirom na to da je u periodu od 2007. do 2017. godine broj transakcija na POS terminalima i na internetu prosečno godišnje rastao za 16,34 odsto, a promet za 14,32 odsto“, dodaje se dalje.

Iz NBS poručuju da prikupljaju podatke od bankarskog sektora koji se odnose na poslovanje sa platnim karticama i da analizira efekte primene navedenog zakona i da će nastaviti da sprovode aktivnosti usmerene na snižavanje trgovačkih provizija radi podsticanja bezgotovinskih plaćanja u ulozi katalizatora promena u platnim sistemima.

(Tanjug)