Neće biti gužve do autoputa kad otvorimo i Surčin-Obrenovac

BEOGRAD – Na putu do Obrenovca ima više vozila jer svi hoće ka Čačku da idu autoputem „Miloš Veliki“ umesto Ibarskom magistralom, kaže potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i ističe da od 19. decembra više neće biti gužve pošto se u saobraćaj pušta i deonica autoputa Surčin – Obrenovac.

„Kada se radi uvek ima komentara, ne samo od opozicije već i deo medija sad govori o tome kako je lep autoput – ali kako ćemo doći do autoputa. Odmah da im kažem da se uveliko radi na deonici Surčin – Obrenovac koja će biti puštena u saobraćaj 19. decembra i kada će tih gužvi biti mnogo manje“, rekla je Mihajlović Tanjugu.

Kaže, takođe, da bi Kinezi trebalo da počnu da grade i novu deonicu koja je ugovorena pre neki dan, od Novog Beogada do Surčina i da radovi treba da počnu 1. marta i budu gotovi najkasnije do novembra 2021. godine, kada ćemo imati kompletan autoput od Novog Beogada do Čačka.

Dok deonica Novi Beograd – Surčin ne bude završena, građani će moći da se uključe na autoput Surčin – Obrenovac na petlji „Surčin“ i petlji „Obrenovac“ do koje se stiže preko Umke i Mislođina.

Sada vozila mogu da se uključe na autoput „Miloš Veliki“ samo kod Obrenovca, to jest Mislođina.

Mihajlović ističe da pre četiri godine nismo imali autoput „Miloš Veliki“, niti Koridor 10 kroz Grdeličku klisuru i na drugim delovima, niti je bilo naznaka da je moguće organizovati finansiranje niti izvođenje radova na nekim deonicama.

„Sada je pitanje je’ l hoćemo autoput ili nećemo? Naravno da će biti više vozila na području Umke i Mislođina, jer ljudi žele da koriste autoput umesto Ibarske magistrale, ali je država vodila račuina o tome i deo Surčin – Obrenovac će biti pušten. Ti komentari su bili ne samo za ‘Miloš Veliki’ već je deo opozicije pričao ranije i za predviđeni autoput Niš – Pločnik – Merdare kako na nama ne treba“.

Kako je naglasila, ljudi ne shvataju da svaki metar puta, bilo autoputa, regionalnog ili magistralnog puta, znači razvoj i bolji život za taj deo Srbije.

„Autoputevi ne spajaju samo naše građane i Srbiju već i Srbiju sa regionom. Mi smo stalno bili negde sa strane po pitanju povezivanja. Hteli smo da gradimo autoputeve dok su drugi pored nas to već uradili i ceo tranzit je išao preko Bugarske i Rumunije“, navela je ministarka.

Sada treba da budemo ponosni, dodaje, jer smo sa 34 miliona automobila 2014. godine na Koridoru 10 došli do toga da ćemo ove godine imati više od 60 miliona.

„Možemo da budemo ponosni što smo zemlja koja završava velike projekte. Postajemo zemlja za koju su zaintereosvani investitori zato što ovde imaju dobru infrastrkturu. Nema tog puta niti pruge koji mogu da budu šteta za jednu zemlju“, poručila je Mihajlović.

Podsetila je da se gradi i deonica autoputa „Miloš Veliki“ na Koridoru 11 od Čačka do Požege, koja je veoma teška i istakla da je važno da bude završena u predviđenom roku, jer će mnogo značiti za dalje saobraćajno povezivanje sa Crnom Gorom i BiH.

(Tanjug)