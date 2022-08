Nehamer traži evropsko rešenje za visoke cene struje

BEČ – Austrijski kancelar Karl Nehamer zahteva rešenje EU protiv visokih cena struje.

„Moramo zaustaviti to ludilo koje se odigrava trenutno na tržištima energenata, a to je moguće samo evropskim rešenjem“, poručio je on.

Konkretno Nehamer kritikuje takozvani „merit order princip“ kod cene struje.

„Mora se odvojiti cena struje od cene gasa. Mora se konačno približiti stvarnim troškovima“, traži kancelar.

Rekao je da se ne sme dozvoliti da Vladimir Putin svakog dana odlučuje o evropskoj ceni struje.

Prema njegovim rečima, trenutni princip doprinosi tome.

Nehamer podvlači da cena struje na berzi mora ponovo pasti i ističe da je to potrebno za domaćinstva, privredu i industriju.

Nehamer je najavio da će se svom snagom zalagati za održivi model rešenja, koje bi moglo brzo biti primenjeno, i da će na nivou EU narednih sati i dana razgovarati sa kolegama iz Saveta EU.

„Moramo sve koji još sumnjaju ubediti da je to put za zaustavljanje krize i spašavanje evropske privrede. Ta tema će biti na dnevnom redu na planiranom vanrednom sastanku ministara energetike EU. Sa ministarkom energetike sam već dogovorio da se založi za naš zahtev“, rekao je Nehamer.

Privredna komora Austrije zahteva hitne mere.

„U vremenu kada ne funkcioniše normalno formiranje cena na tržištu potrebne su vanredne mere za suzbijanje cene gasa i struje, jer gde je želja ima i puta“, poručuje predsednik Privredne komore Harald Marer.

On je u saopštenju istakao da je potrebno jasno rasteretiti austrijska preduzeća.

I predsednik Austrije Aleksander van der Belen namerava snažnije da se angažuje u vezi snabdevanja energijom.

On je kao specijalne savetnike imenovao bivšeg direktora operatera energijom „Ferbund“ Volfganga Ancengrubera i ekspertkinju ekonomskog instituta Wifo Angelu Kepel.

(Tanjug)

