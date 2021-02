NEM: Kompanije predviđaju trajanje korona mera do septembra

MINHEN – Nemačke kompanije očekuju da će svakodnevni život i njihovo poslovanje biti ograničeni još mnogo meseci, pokazuju rezultati najnovije poslovne ankete instituta IFO.

Prema nalazima ovog istraživanja, kompanije predviđaju da će ograničenja u javnom životu potrajati još 7,4 meseca, a vraćanje njihovog poslovanja u normalu ne očekuju još 10,3 meseca, navodi se u saopštenju IFO instituta dostavljenoam Tanjugu.

„Obe cifre su tek neznatno niže nego u decembarskoj anketi. Kampanja vakcinacije koja je trenutno u toku tek treba da pokaže konačni efekat“, kaže Klaus Vohlrabe, šef anketnog odeljenja u IFO-u.

Procene po pojedinačnim sektorima se samo neznatno razlikuju.

Proizvođači očekuju da ograničenja u javnom životu traju još 7,4 meseca, pružaoci usluga 7,5 meseci, trgovci 7,2 meseca a građevinci 7,3 meseca.

Kad je reč o povratku njihovog poslovanja u normalu, proizvođači ne očekuju da će do toga doći još narednih 10,2 meseca, pružaoci usluga procenjuju da će za to biti potrebno još 10,6 meseci, maloprodavci 9,3 meseca, a građevnske firme se nadaju da će do normalizacije poslovnih aktivnosti doći za 10,4 meseca.

(Tanjug)

