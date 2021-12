Nema osnova za prijavu, opozicija hoce da dođe do medija

KRAGUJEVAC – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas, povodom krivične prijave koju je protiv nje, premijerke Ane Brnabić i ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović podnela zbog kompanije Rio Tinto Narodna stranka, da svi dobro znaju da nema nikakvih osnova za pokretanje te krivične prijave i da je ovo samo prilika da opozicija na neki način dođe do medija i javnosti.

„Ovo je samo prilika da stranka Vuka Jeremića dođe do medija u ovoj već sada započetoj predizbornoj kampanji. To je jedna stvar, a druga je da oni u opoziciji treba da se dogovore za šta su tačno. Zato što u opoziciji imamo ljude koji su prvo bili za rudnik litijuma i eksploataciju litijuma, kao što su bili i Tadić i Đilas, pa su tada govorili kako je to dobro i nisu u suštini grešili. A sada te iste ljude imamo u opoziciji koji govore kako je to katastrofa za našu zemlju, da to treba zaustaviti“, rekla je Mihajlovićeva odgovarajući na pitanja novinara.

Onda imate i Vuka Jeremića, dodaje Mihajlovićeva, koji dok je bio ministar spoljnih poslova, najpre je posvađao Srbiju sa svetom, a sa druge strane je bio za regionalno povezivanje i gradnju auto-puteva.

„Pa ga sada imamo u opoziciji, gde je protiv svega. Dakle, oni generalno treba da se dogovore za šta su tačno“, navela je Mihajlovićeva

Poručila je građanima zbog kojih, kako je istakla, Vlada Srbije radi i postoji, da „zelena agenda znači da moramo da budemo svesni šta imamo na našoj teritoriji, kao i da nema zelene agende bez zlata, bakra ili litijuma.

„To su kritične mineralne sirovine. Ako hoćemo da budemo zemlja koja hoće da radi u okviru zelene agende, onda moramo da nađemo način da se razvijamo, ali i da poštujemo zaštitu životne sredine i da koristimo sve ono što nam je neophodno za električna vozila i sve ono što je budućnost“.

Mihajlovićeva je naglasila da greše svi oni koji misle da će zaustavljanje Srbije, zatvaranje rudnika i zatvaranje industrije i privrede očuvati životnu sredinu i da ćemo se tako razvijati.

Istakla je da Srbija mora da se razvija na zdrav način i da je to njena poruka svima.

Narodna stranka podnela je krivičnu prijavu, sa 1.747 potpisa građana, Tužilaštvu za organizovani kriminal zbog svega što je rađeno u vezi sa kompanijom Rio Tinto.

