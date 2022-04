Nema pomeranja roka za eFiskalizaciju, kontrole od 1. maja

BEOGRAD – Produžetka roka za eFiskalizaciju neće biti uprkos glasovima koje puštaju u javnost neodgovorni pojedinci, poručio je danas ministar finansija Siniša Mali i podsetio da svi treba da pređu na novi sistem do 1. maja.

„Produženja roka neće biti. Ostaje kraj meseca. Ovo govorim upravo zato što su se pojavile razne izjave neformalnih interesnih grupa da će biti produženja roka za efiskalizaciju. Veoma jasno, produženja roka neće biti“, poručio je Mali.

Dodao je da do 1. maja očekuje da će svi obveznici i biti u novom sistemu efiskalizacije, a da posle tog roka kreću terenske kontrole.

Mali je rekao, nakon obilaska Lidl prodavnice na Vidikovcu koja je prešla na novi model eFiskalizacije, da se do sada za novu fiskalizaciju prijavilo 138.000 privrednih subjekata, sa 200.000 naplatnih mesta.

Direktora Poreske uprave Dragana Marković je rekla da dnevno u Poresku već sada preko novog sistema stiže oko milion računa, kao i da će ubrzo taj broj biti mnogo veći.

Ministar Mali i direktorka Poreske uprave su poručili obveznicima da se blagovremeno pripreme za novi sistem, kako ne bi došo do stvaranja gužve krajem ovog meseca.

„Mislim da smo sa efiskalizacijom uradili veliku stvar. Pravimo jednu drugačiju, normalniju, uređeniju, lepšu i bolju Srbiju“, rekao je Mali.

Dodao je da od sive ekonomije koristi imaju samo oni koji ne izdaju fiskalne račune, a građani Srbije imaju koristi i od novih auto-puteva, povećanih plata i penzija, svega što čini lepšu i bolju Srbiju a samo ukoliko uzimamo fiskalne račune.

Direktorka Marković rekla je da je prelazak velikih trgovinskih lanaca na efiskalizaciju veliki korak u punoj primeni novog sistema.

„Pozivam one obveznike koji to nisu učinili da se u što skorijem vremenu prebace na novi sistem. Očekivana je preuzauzetost servisera u drugoj polovini aprila i to može da predstavlja ozbiljan problem. Iskreno se nadam da Poreska uprava u maju neće imati puno represivnih mera“, rekla je ona.

Generalni direktor Lidla Srbija, Dragan Čigoja, rekao je da je ta kompanija uspešno implementirala sve proces predviđene od Poreske uprave i lokalnih zakona.

„Uspeli smo da povećamo efikasnost u našim prodavnicama i smanjimo upotrebu papira, odnosno kontrolnih traka“, kazao je on.

Čigoja je rekao da su uvedeni ekološki bonovi u kojima nema hemijskih farbi, što doprinosi reciklaži, a materijali koji su za njega korišćeni su od obnovljivih materijala.

(Tanjug)

