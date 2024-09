Nemačka BMZ Grupa gradi fabriku litijum-jonskih baterija u Skoplju

U Tehnološko-industrijskoj razvojnoj zoni (TIRZ) „Skoplje“ danas je obeležen početak izgradnje fabrike nemačke BMZ grupe (bmz-group.com) koja se bavi proizvodnjom litijum-jonskih baterija.

Kako je saopšteno, ta investicija je vredna oko 65 miliona evra, očekuje se da fabrika bude gotova do maja sledeće godine, a izvoz u prve tri godine dostigne najmanje 60 miliona evra.

Generalna direktorka BMZ „Makedonija“ Jelica Ivanovska je rekla novinarima da ta nemačka kompanija već jednu godinu radi u Severnoj Makedoniji u prostoru ranije fabrike „Rade Končar“, ali da joj sada treba mnogo veći prostor.

„Mi već proizvodimo. Trenutno imamo 110 zaposlenih u svim sektorima i radimo sa pet funkcionalno validiranih linija. Pokrenuli smo komercijalnu proizvodnju, tako da nam je potrebno mnogo više prostora“, rekla je Ivanovska.

Istakla je da će fabrika u TIRZ „Skoplje“ biti nova i moderna i da je planirano u prvoj fazi ima 40 linija, kao i da bi ukupan broj zaposlenih trebalo da bude između 770 i 1.000.

Ivanovska je dodala da se proizvodnja iz postojećeg pogona BMZ u Skoplju sada najviše izvozi u Nemačku i Poljsku, ali i u sve evropske zemlje, da je planirano da nova fabrika bude puštena u rad u maju i da se očekuje izvoz i van evropskog tržišta.

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je rekao je da će njegova vlada nastaviti da podržavaju ovakav tip projekata.

„Ne može čovek da ne bude srećan i radostan kada se otvori investicija vredna 65 miliona evra, gde će biti maksimalno 700 i više zaposlenih kada sama investicija dostigne vrhunac. Iz razgovora mogu da kažem da ćemo prve godine imati izvoz od 35 do 40 miliona evra, maksimalno 60 miliona u prve tri godine izvoza. Dalje, može dostići i do 130 ili više miliona evra. To je nešto što će pozotivno utcati na našu makedonsku ekonomiju“, rekao je Mickoski.

(Beta)

