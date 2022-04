Nemačka preuzima kontrolu nad „Gazprom Germania“

BERLIN – Ministar privrede Nemačke Robert Habek naložio je privremeno preuzimanje kontrole nad kompanijom „Gazprom Germania“.

On je najavio da će Savezna agencija za mreže biti postavljena kao poverenik, koji će upravljati kompanijom Gasproma u Nemačkoj.

To je, objasnio je, prelazno rešenje, koje će se primenjivati do 30.septembra.

Prema Habekovim rečima, ova mera treba da osigura javnu sigurnost i red, kao i snabdevanje energentima.

Habek je istakao da je ova mera bila potrebna, kako se Kremlju ne bi prepustilo upravljanje energetskom infrastrukturom.

Nalogom Ministarstva deoničari „Gazprom Germania“ gube pravo glasa, i Savezna agencija za mreže može da odlučuje o članovima uprave.

Imovina kompanije se zamrzava i može biti korišćena samo uz odobrenje nemačke vlade, objasnio je Habek.

(Tanjug)

