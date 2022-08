Nemacki BDP ce izgubiti 265 mlrd $ dodate vrednosti zbog rat

BERLIN – Nemačka ekonomija će izgubiti više od 260 milijardi evra (265 milijardi dolara) dodatne vrednosti do 2030. zbog rata u Ukrajini i visokih cena energije, što će se negativno odraziti na tržište rada, navodi se u studiji Instituta za istraživanje zaposlenosti (IAB).

U odnosu na ekonomska predviđanja u uslovima mira u Evropi, nemački bruto domaći proizvod (BDP), prilagođen za rast cena, biće sledeće godine manji za 1,7 odsto, a broj zaposlenih će se smanjiti za oko 240.000, navodi se u studiji objavljenoj danas, prenosi Rojters.

Očekuje se da će zaposlenost ostati na tom nivou do 2026. godine, kada će mere za podsticanje ekspanzije postepeno početi da prevagnjuju nad negativnim efektima i dovesti do rasta broja stalno zaposlenih za oko 60.000 do 2030. godine.

Jedan od velikih gubitnika biće ugostiteljska industrija, koja je već bila teško pogođena pandemijom koronavirusa i koja će verovatno trpeti pad kupovne moći potrošača.

Verovatno će posebno biti pogođeni i energetski intenzivni sektori, kao što su hemijska industrija i proizvodnja metala.

Ako se cene energije, koje su do sada skočile za 160 posto, ponovo udvostruče, nemačka ekonomska proizvodnja će u 2023. biti manja za skoro 4,0 procenta nego što bi bila bez rata, navodi se u studiji.

Prema toj pretpostavci, broj zaposlenih bi se smanjio za 660.000 ljudi u roku od tri godine i još za 60.000 ljudi do 2030, procenjuje se u studiji IAB-a.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.