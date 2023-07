Nezavisnost: I Srbija među državama koje krše prava radnika

Srbija je među državama u kojima se evidentno krše prava radnika, a za zaposlene deset najgorih zemalja u svetu su Bangladeš, Belorusija, Ekvador, Egipat, Esvatini, Gvatemala, Mjanmar, Tunis, Filipini i Turska, navela je Međunarodna konfederacija sindikata (MKS).

Kako je preneo portal sindikalne centrale „Nezavisnost“, u izveštaju o Globalnom indeksu radnih prava u 2023. godini navedeno je da globalnu krizu troškova života prati učestalo kršenje prava radnih ljudi u svim regionima sveta.

Od Esvatinija do Mjanmara, od Perua do Francuske, od Irana do Koreje, ignorišu se zahtevi radnika da se poštuju njihova radna prava, a njihovo nezadovoljstvo nailazi na sve brutalnije odgovore državnih vlasti

Indeks za 2023. koji sadrži sveobuhvatan pregled prava radnika u 149 rangiranih zemalja pokazuje da su kršenja radničkih prava dostigle rekordne razmere.

U devet od 10 država prekršeno je pravo na štrajk a radnici u zemljama kao što su Kanada, Togo, Iran, Kambodža i Španija suočili su se sa krivičnim gonjenjem ili otpuštanjem nakon odluke da štrajkuju.

U U 77 odsto zemalja radnicima je onemogućeno pravo na osnivanje ili učlanjenje u sindikat. Pravo na slobodno udruživanje uskraćuje se migrantima i domaćim radnicima, zaposlenima na određeno vreme, onima u neformalnoj ekonomiji, radnicima na digitalnim platformama i u posebnim ekonomskim zonama…

U izveštaju MKS se navodi da su sindikalci ubijeni u osam zemalja a uskraćivanje prava na slobodu govora i okupljanja evidentirano je u 42 odsto zemalja, što je često rezultiralo protestima radnika koji su zbog toga trpeli brutalno policijsko nasilje.

U Francuskoj su zakoniti protesti dočekani žestokim fizičkim napadima policije, neselektivnim hapšenjima i suzavcem, dok je u Iranu policija hapsila i tukla nastavnike zbog učešća u prvomajskim demonstracijama.

Osam od 10 zemalja prekršilo je pravo na kolektivno pregovaranje. Kao države koje su značajno smanjile prava na kolektivno pregovaranje navedene su Holandija, Severna Makedonija, Zimbabve, Honduras, Indonezija, Crna Gora i Srbija.

U 73 odsto država ometana je ili čak zabranjivana registracija sindikata, a posebno se ističu Belorusija, Mjanmar, Hong Kong, Centralnoafrička Republika i Gvatemala.

Radnici su hapšeni i pritvarani u 69 zemalja, a posebno su na meti bili istaknuti sindikalni lideri u Mjanmaru, Hong Kongu, Dominikanskoj Republici, Indiji i Turskoj.

Globalni indeks radnih prava objavio je listu 87 kompanija iz zemalja širom sveta koje krše prava radnika, među kojima su se našle i dve firme iz Srbije – javno preduzeće Pošta Srbije i privatno preduzeće Jura, u vlasništvu istoimene korporacije iz Južne Koreje.

Povodom objavljivanja najnovijeg Globalnog indeksa radnih prava v.d. generalnog sekretara MKS-a Luk Triangl rekao je da podaci o 2023. godini pružaju „šokantne dokaze da su napadnuti temelji demokratije“.

„Postoji jasna veza između poštovanja prava radnika i snage bilo koje demokratije. Erozija jednog dovodi do degradacije drugog. I u zemljama sa visokim i sa niskim prihodima radni ljudi su se suočili sa istorijskom krizom troškova života i rastućom inflacijom vođenom korporativnom pohlepom, a vlasti su se obračunale sa pravom na kolektivno pregovaranje o povećanju plata i pravom na preduzimanje štrajkova“, naglasio je Triangl.

Međunarodna konfederacija sindikata je najveća sindikalna asocijacija na svetu. Okuplja 338 nacionalnih sindikata iz 168 zemalja širom planete sa više od 200 miliona članova.

(Beta)

